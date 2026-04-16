PCFC assure l’approvisionnement continu en vivres et en carburant des navires dans les ports de Dubaï

DUBAÏ, 16 avril 2026 (WAM) – L’Autorité des Ports de Dubaï (DPA), qui fait partie de la Corporation des Ports, Douanes et Zones Franches, a réaffirmé son engagement à fournir en continu des services maritimes intégrés pour les navires accostant dans les ports de Dubaï et en rade., 24 heures sur 24. Cette démarche assure la continuité des opérations avec une efficacité élevée, tout en répondant aux besoins variés des navires.

La DPA a indiqué que son système opérationnel avancé permet de proposer un ensemble complet de services maritimes, comprenant l’approvisionnement en carburant, la livraison de provisions et de fournitures médicales, les services de relève d’équipage et d’autres besoins opérationnels, le tout géré via des procédures rationalisées pour optimiser l’efficacité globale.

Dans ce cadre, le Capitaine Ibrahim Al Blooshi, Directeur Exécutif de l’Autorité des Ports de Dubaï, a déclaré que ces initiatives illustrent l’engagement de l’Autorité à renforcer la sensibilisation des clients à la disponibilité et à la continuité de ses prestations. Il a précisé que l’Autorité privilégie une communication proactive avec les opérateurs et propriétaires de navires afin d’assurer une réponse rapide à leurs demandes.

Il a ajouté : « Nous continuons à offrir des services flexibles et réactifs qui s’adaptent aux évolutions du secteur maritime. Cela se traduit par la mise en relation des navires avec des prestataires de services agréés et la facilitation d’un accès rapide et fiable aux services opérationnels. L’Autorité assure également une coordination permanente avec les prestataires pour garantir l’intégration des opérations, la disponibilité des ressources et la prestation de services selon les normes de qualité les plus strictes, assurant ainsi une intervention immédiate pour répondre aux besoins des navires à tout moment. »

Il a également rappelé que l’Autorité met à disposition des canaux de communication directe avec les entités concernées et les prestataires, permettant aux clients de coordonner aisément leurs demandes. Il a souligné que le Centre de Service Client est opérationnel 24h/24 et 7j/7 afin de garantir une assistance rapide et un service de qualité.

Le Capitaine Al Blooshi a conclu que la disponibilité et la continuité des services de l’Autorité des Ports de Dubaï s’inscrivent dans sa démarche constante d’amélioration des opérations.