L’Autorité d’archéologie de Charjah renforce le cadre de protection du site du patrimoine mondial de Faya

CHARJAH, 16 avril 2026 (WAM) -- L’Autorité d’Archéologie de Charjah (SAA), en collaboration avec neuf entités gouvernementales, a élaboré un cadre politique global pour régir le développement du site du patrimoine mondial de Faya, renforçant ainsi les efforts visant à préserver l’un des paysages archéologiques les plus importants au monde.

Conformément aux directives du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce cadre établit des normes unifiées de planification et de développement afin de protéger l’authenticité du site tout en permettant une croissance durable.

Le cadre a été élaboré à l’issue d’un atelier de trois jours, organisé du 14 au 16 avril au siège de la SAA et sur le site de Faya, avec la participation d’entités de Charjah telles que le Département de l’urbanisme et de la topographie, le Département du logement, l’Autorité des routes et des transports, l’Autorité de l’électricité, de l’eau et du gaz, le Département des travaux publics, Mubadala, l’Autorité d’investissement et de développement (Shurooq), l’Autorité de l’environnement et des zones protégées, ainsi que le Département de l’agriculture et de l’élevage.

L’atelier, dirigé par le Département du patrimoine culturel matériel de la SAA, s’est concentré sur l’intégration des principes de conservation dans les processus de développement afin de garantir que les interventions futures soient guidées par des preuves scientifiques et des objectifs de préservation à long terme.

Eisa Yousif, Directeur général de la SAA, a déclaré : « Le cadre établit une approche unifiée où le développement reste étroitement lié à la préservation, garantissant la protection de l’authenticité du site et de sa Valeur Universelle Exceptionnelle. »

Hamad Juma Al Shamsi, Président du Département de l’urbanisme et de la topographie, a indiqué qu’un comité technique conjoint a été formé avec le Département du logement de Charjah pour superviser la coordination de la planification, la planification générale et la documentation conformément aux normes internationales.

Il a ajouté que le cadre est soutenu par des systèmes d’information géographique avancés afin de permettre une prise de décision éclairée et de renforcer la gestion du site patrimonial.

L’atelier a mis en lumière l’importance mondiale de Faya en tant que témoignage de la présence humaine dans des environnements arides remontant à plus de 200 000 ans, et a examiné les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des sites patrimoniaux.

Une visite de terrain sur le site a permis aux participants de découvrir les principales caractéristiques archéologiques, notamment des abris sous roche, des systèmes de grottes et des sites funéraires néolithiques, soulignant l’importance d’une action institutionnelle coordonnée.

La phase finale a porté sur l’élaboration d’un plan d’action exécutif visant à réglementer le développement urbain et à garantir le respect des normes internationales.

Le cadre vise à unifier les efforts institutionnels et à assurer la protection à long terme du site de Faya en tant que propriété du patrimoine mondial et héritage national pour les générations futures.