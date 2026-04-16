TRENDS participe à la Conférence de promotion des affaires Émirats arabes unis–Chine

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- TRENDS Research and Advisory a participé à la Conférence de promotion des affaires Émirats arabes unis-Chine, organisée à Pékin à l’invitation du Ministère du Commerce extérieur des Émirats arabes unis, dans le cadre des efforts visant à renforcer le dialogue de connaissances et les partenariats économiques entre les deux pays. TRENDS était représenté par les chercheurs principaux Awadh Mohammed Al Breiki et Abdulaziz Ahmed Al Shehhi, au sein de la délégation émiratie présente lors des événements destinés à faire progresser la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l’économie et de la technologie.

En marge de la conférence, TRENDS a signé plusieurs protocoles d’accord avec des entreprises et entités chinoises, dont un accord avec le World Institute of Policy, Economy and Technology (WPET), visant à renforcer la coopération et l’échange d’expertises dans la recherche et les études prospectives.

Les participants ont souligné que les relations économiques entre les Émirats arabes unis et la Chine ont connu une croissance significative ces dernières années, tout en notant que des efforts continus sont nécessaires pour maintenir et développer davantage cette coopération.

Le programme de la visite comprenait une visite du siège de l’Agence de presse Xinhua, où la délégation a pu découvrir des technologies médiatiques avancées et explorer des opportunités de collaboration, ainsi qu’une visite au WPET pour discuter du renforcement des partenariats académiques et de recherche.

Awadh Mohammed Al Breiki et Abdulaziz Ahmed Al Shehhi ont déclaré que leur participation reflète le rôle de TRENDS dans la construction de ponts de connaissances entre les Émirats arabes unis et leurs partenaires mondiaux, soutenant la vision du pays visant à faire progresser l’économie du savoir grâce à la collaboration internationale.

TRENDS continue d’étendre sa présence mondiale, en mettant l’accent sur le renforcement de la coopération avec la Chine et la surveillance des évolutions des tendances économiques mondiales, des politiques et de la technologie.