AD Ports Group tire parti de son réseau logistique intégré pour garantir la résilience du commerce et renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Le Groupe AD Ports a su tirer parti de ses capacités logistiques diversifiées pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et régionales dans la région du Golfe, assurant ainsi une résilience continue.

Depuis le début des récents développements régionaux à la fin du mois de février, le Groupe a poursuivi ses opérations normalement, répondant aux besoins de ses clients internationaux en établissant des itinéraires alternatifs et en redirigeant le fret par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne afin d’atténuer les perturbations des chaînes d’approvisionnement affectant les ports du Golfe arabique, compte tenu des conditions de circulation dans le détroit d’Hormuz.

À ce jour, le Groupe AD Ports a traité plus de 54 000 EVP aux Terminaux de Fujairah et au Port de Khor Fakkan, et a transporté avec succès plus de 22 000 conteneurs via ses services logistiques terrestres, en plus de 18 000 EVP à travers son réseau maritime, soutenu par une flotte dédiée de 24 navires opérant 8 services de navettes. De plus, le Groupe a transporté plus de 8 000 tonnes de fret grâce à ses services logistiques aériens, rendus possibles par plus de 100 vols affrétés.

Le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur Général et Président-Directeur Général du Groupe AD Ports, a déclaré : « Nos investissements à long terme dans un réseau diversifié et complet d’infrastructures logistiques et commerciales ont permis de réaliser l’un des plus grands redéploiements logistiques jamais réalisés aux Émirats arabes unis avec rapidité, agilité et efficacité. Sous la direction de notre sage leadership aux Émirats arabes unis, le Groupe AD Ports continuera de garantir la circulation des marchandises sur les marchés locaux et régionaux, en particulier les produits essentiels tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les réserves stratégiques et autres intrants critiques. Notre engagement envers nos partenaires et clients demeure ferme, tout en assurant la sécurité de notre personnel et en renforçant la résilience des chaînes d’approvisionnement locales et régionales. »

Pour assurer la continuité des services maritimes réguliers vers le Port Khalifa, et à travers trois corridors commerciaux clés reliant les ports orientaux des Émirats arabes unis aux ports de la mer d’Arabie et de la mer Rouge, le Groupe a lancé de nouveaux services régionaux de navettes maritimes afin de maintenir l’intégrité des chaînes d’approvisionnement, redéployant et augmentant sa flotte dédiée à 24 navires porte-conteneurs et vraquiers, avec des plans pour accroître encore la capacité de la flotte.

Les services de navettes maritimes opérés par SAFEEN Feeders et Global Feeder Shipping (GFS) du Groupe ont été redirigés via les Terminaux de Fujairah et le Port de Khor Fakkan, tous deux situés sur le golfe d’Oman, offrant ainsi des portes d’entrée alternatives aux Émirats arabes unis et à la région élargie du CCG.

De nouveaux services de navettes maritimes pour conteneurs ont été établis, reliant les ports d’Inde, du Pakistan et d’Oman, ainsi que les ports de la mer Rouge et ceux situés le long de la haute région du Golfe arabique.

En s’appuyant sur ses actifs logistiques et ses vastes réseaux stratégiques et commerciaux, le Groupe a mis en place un pont aérien composé de trois avions affrétés pour transporter des marchandises vitales, avec des plans pour augmenter encore la capacité.

Le Groupe a également établi un pont terrestre pour transporter le fret depuis Fujairah et Khor Fakkan via des corridors douaniers sous douane aux Émirats arabes unis vers le Port Khalifa, le Port de Jebel Ali et Charjah, utilisant 800 camions et quatre nouveaux trajets ferroviaires quotidiens assurés par Etihad Rail.

Ces efforts sont soutenus par la capacité accrue d’entreposage et de stockage du Groupe pour les biens essentiels, dépassant actuellement 76 000 m², avec des plans pour plus que doubler cette capacité à 188 000 m².

En tirant parti de son infrastructure numérique primée pour le commerce, le Groupe a lancé de nouvelles plateformes de gestion du fret offrant visibilité et résilience, permettant une gestion efficace des flux commerciaux. En unifiant et en traitant les données à travers les opérations mondiales du Groupe, ces plateformes ont permis au Groupe d’exploiter des informations en temps réel sur les corridors commerciaux afin de renforcer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement, tout en réaffectant les conteneurs d’importation vides à l’exportation sur des corridors alternatifs à fort volume – renforçant ainsi la résilience et réduisant le temps et les coûts pour les clients.

En travaillant en étroite collaboration avec les autorités des Émirats arabes unis et les partenaires industriels, le Groupe AD Ports continue de protéger son personnel, ses partenaires et ses parties prenantes, tout en assurant des services ininterrompus à ses clients.