G42 lance alpha.G42.ai, une interface web générative révolutionnaire conçue avec R/GA

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- G42 et R/GA, l’entreprise d’innovation créative, ont annoncé aujourd’hui le lancement de alpha.G42.ai, une interface générative inédite au monde, créée pour G42, leader mondial de l’intelligence artificielle basé à Abou Dhabi. Cette toute nouvelle expérience adaptative redéfinit fondamentalement l’internet, faisant évoluer la présence numérique d’une marque d’un site web traditionnel et statique vers un système dynamique et conversationnel, alimenté par des modèles de langage de grande taille (LLMs) intégrés. Alpha.G42.ai est un prototype fonctionnel du futur du web, où la porte d’entrée d’une marque est un agent intelligent qui génère et organise du contenu, pour chaque visiteur, en temps réel.

La nouvelle expérience est immersive et agentique, l’IA étant entièrement intégrée à l’interface utilisateur. À mesure que les utilisateurs naviguent sur le site ou interagissent via la voix et le texte, le système s’adapte instantanément, sélectionnant et générant des informations en fonction de l’intention de l’utilisateur. Cela permet de livrer du contenu dans des formats hautement personnalisés — d’un briefing exécutif adapté à un secteur spécifique à une collection de contenus regroupés sous forme de podcast audio sur mesure.

G42 s’est associé à R/GA pour concevoir un système intelligent capable de créer et de gérer sa propre expérience de marque à grande échelle. Le public cible comprend les dirigeants B2B, B2G, académiques et entrepreneurs souhaitant s’aligner sur la vision de G42 pour la « Grille d’Intelligence pour les Sociétés Natives de l’IA » en tant qu’infrastructure essentielle permettant à l’intelligence de circuler sans entrave entre nations, entreprises et pionniers de l’industrie.

« G42 nous a confié le brief d’une vie : ‘Les sites web sont morts ; les agences sont obsolètes ; prouvez-nous le contraire.’ Notre réponse n’a pas été de repenser un site web, mais de concevoir le prochain système d’exploitation pour les marques », a déclaré Kyle Wheeler, Directeur Exécutif Créatif Mondial chez R/GA. « Il ne s’agit pas d’une évolution d’un site web ; c’est un prototype d’une nouvelle forme du web. Nous passons de la publication manuelle de contenu à l’architecture d’agents de marque adaptatifs — des systèmes qui apprennent, génèrent et évoluent en temps réel. C’est une première mondiale en matière de conception d’expériences génératives, marquant le véritable début du web agentique », a ajouté Alesandro Brunori, Vice-Président de l’Expérience de Marque chez G42.

L’expérience est optimisée pour les navigateurs web actuels mais a été stratégiquement conçue pour guider l’avenir des expériences de marque agentiques au-delà des écrans. En traitant le contenu comme une connaissance assimilée par l’IA, la plateforme génère des résultats dynamiques, garantissant que chaque interaction du visiteur est entièrement unique et adaptée à ses besoins spécifiques. Le contenu n’est plus saisi manuellement dans un CMS puis publié sur des pages statiques. Désormais, des PDF, vidéos, articles, notes ou toute source peuvent être intégrés au modèle de contenu, qui les synthétise ensuite en connaissances.

Le système utilise ces connaissances pour générer des variantes ciblant différents publics et exploite sa propre mémoire pour informer les réponses en temps réel lors de questions ou de requêtes.

Cette nouvelle forme de gestion de contenu est optimisée non seulement pour le SEO, avec une empreinte de contenu plus large et plus spécialisée, mais aussi pour influencer d’autres agents d’IA. Elle représente une rupture radicale avec les pratiques traditionnelles de gestion de contenu.

R/GA a dirigé l’ensemble de la stratégie, de la conception de l’expérience et de l’ingénierie de l’Interface Générative en étroite collaboration avec les équipes internes de communication, de création et de technologie de G42.