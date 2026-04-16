Ahmed bin Mohammed rencontre le PDG de Galaxy ME

DUBAÏ, 16 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, deuxième vice-souverain de Dubaï et président du Conseil des médias de Dubaï, a rencontré aujourd'hui Cho Sunghae, directeur général de Galaxy ME et cofondateur de Galaxy Corporation.

La réunion a porté sur les opportunités de renforcer la collaboration dans les médias numériques et les technologies avancées, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle, la robotique et le contenu interactif, ainsi que sur les perspectives de partenariats stratégiques soutenant la vision de Dubaï d'une économie créative axée sur l'innovation.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum a réaffirmé l'engagement de Dubaï à collaborer avec les principales entreprises mondiales de technologie et de médias afin de renforcer davantage sa compétitivité internationale. Il a souligné que Dubaï accélère son évolution en tant que centre mondial de création de contenu en exploitant les technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Il a ajouté que des partenariats à fort impact avec des leaders mondiaux de l'industrie sont essentiels pour ouvrir de nouvelles voies à l'innovation et stimuler le développement continu du secteur des médias et du divertissement de l'émirat.

Au cours de la réunion, Son Altesse Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum a été informé du modèle économique de Galaxy Corporation, l'une des entreprises de divertissement et de technologie connaissant la croissance la plus rapide en Corée du Sud. Les discussions ont également porté sur une collaboration potentielle dans le développement de contenu alimenté par l'IA, le développement de talents numériques et l'échange de connaissances, soutenant l'écosystème d'innovation de Dubaï et renforçant son attractivité en tant que destination pour les entreprises mondiales.

La réunion s'est déroulée en présence de Cheikh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias ; Mona Ghanem Al Marri, vice-présidente et directrice générale du Conseil des médias de Dubaï et directrice générale du Bureau des médias du gouvernement de Dubaï ; Malek Al Malek, directeur général de l'Autorité de développement de Dubaï ; Issam Kazim, directeur général de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing ; Nehal Badri, secrétaire générale du Conseil des médias de Dubaï ; et Arif Amiri, directeur général de la Dubai International Financial Centre Authority.