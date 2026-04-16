Le président des Émirats arabes unis a reçu les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs nouvellement nommés auprès des Émirats arabes unis.

Lors de la cérémonie de présentation des lettres de créance, Son Altesse a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs et leur a adressé ses vœux de succès dans le renforcement de la coopération entre les Émirats arabes unis et leurs pays respectifs, de manière à soutenir les intérêts mutuels. Il a affirmé qu'ils bénéficieront de tout le soutien nécessaire pour leur permettre d'accomplir efficacement leurs missions.

Son Altesse a également souligné que la démarche de longue date des Émirats arabes unis repose sur le renforcement de la coopération et la construction de partenariats au bénéfice de son peuple et des peuples du monde entier.

Son Altesse a reçu les lettres de créance de Son Excellence Isaac Ananias Moyo, Ambassadeur de la République du Zimbabwe ; Son Excellence Bolbongse Vangphaen, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande ; et Son Excellence Zeng Jixin, Ambassadeur de la République populaire de Chine.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les Affaires spéciales ; Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs ministres et responsables.