Hamdan bin Mohammed examine la nouvelle station de taxi aérien achevée près de l’aéroport international de Dubaï

DUBAÏ, 16 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, a affirmé que l’achèvement de la première station de taxi aérien dans l’émirat constitue un saut stratégique dans le développement de la mobilité urbaine du futur, renforçant la position de Dubaï en tant que pôle mondial d’innovation.

S’exprimant à l’occasion de la Journée mondiale des transports publics, célébrée le 17 avril, Son Altesse a souligné que Dubaï poursuit le renforcement de son modèle de mobilité intégrée et durable, grâce à l’innovation et à l’intégration des différents modes de transport, améliorant ainsi la qualité de vie et l’efficacité urbaine.

La station, située à proximité de l’aéroport international de Dubaï, constitue le premier hub mondial dédié aux taxis aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Développée par Skyports Infrastructure, elle comprend un bâtiment de quatre étages d’une superficie de 3 100 m², deux plateformes de décollage et d’atterrissage, des installations de recharge et des espaces passagers climatisés, avec une capacité annuelle de 170 000 passagers.

Le projet repose sur une collaboration entre Skyports Infrastructure, chargé du développement et de l’exploitation de l’infrastructure, Joby Aviation, responsable des aéronefs et des opérations, et l’Autorité des routes et des transports (RTA), qui supervise l’intégration avec le réseau de transport.

Mattar Al Tayer a indiqué que ce projet marque une étape clé vers le lancement commercial du service d’ici la fin de l’année, soulignant qu’il reflète la préparation avancée de Dubaï en matière d’infrastructures et de réglementation.

Le taxi aérien permettra des déplacements rapides entre les principaux pôles de la ville, avec un trajet estimé à environ 10 minutes entre l’aéroport international de Dubaï et Palm Jumeirah, contre 45 minutes en voiture.

Fonctionnant entièrement à l’électricité, le taxi aérien offre une solution de transport durable, sans émissions opérationnelles, tout en garantissant des niveaux élevés de sécurité, de confort et de discrétion sonore.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Dubaï visant à développer un écosystème de mobilité intelligente et durable, intégrant les technologies avancées et renforçant la connectivité urbaine, avec l’objectif de positionner l’émirat parmi les villes les plus avancées au monde en matière de transport du futur.