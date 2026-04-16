L’ONU lance des dialogues interactifs avec les candidats au prochain poste de secrétaire général

NEW YORK, 16 avril 2026 (WAM) -- Les Nations Unies lanceront, à partir de mardi prochain et sur deux jours, une série de dialogues interactifs avec les candidats au poste de prochain Secrétaire général de l’ONU.

Ces dialogues s’inscrivent dans le cadre des réformes adoptées par l’organisation internationale ces dernières années afin de rendre le processus de sélection plus ouvert et inclusif, alors qu’il se déroulait traditionnellement à huis clos.

Dans une déclaration officielle publiée aujourd’hui, la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a qualifié le processus de dialogue interactif d’étape décisive dans la définition du futur leadership de l’organisation face à des défis mondiaux sans précédent. Elle s’est engagée à organiser un processus interactif inédit, dix ans après la dernière sélection qui avait conduit à la nomination d’António Guterres, dont le mandat prendra fin à la clôture de l’année en cours.

Annalena Baerbock a souligné que le monde a besoin d’un leadership fort et efficace à un moment où les principes de la Charte des Nations Unies sont soumis à des pressions croissantes, notant que le prochain Secrétaire général jouera un rôle crucial non seulement dans la gestion des défis politiques et financiers, mais aussi dans l’avancement de réformes fondamentales pour garantir la préparation de l’organisation à l’avenir.

Elle a également détaillé le programme des dialogues interactifs, précisant que chaque session durera trois heures par candidat, débutant par une déclaration liminaire de dix minutes, suivie de questions des États membres et des représentants de la société civile, permettant ainsi d’évaluer leurs capacités de leadership et leur aptitude à assumer la responsabilité.

Les sessions du matin et de l’après-midi de mardi prochain seront consacrées respectivement aux candidats Michelle Bachelet et Rafael Mariano Grossi, tandis que celles de mercredi mettront en avant les candidats Rebeca Grynspan et Macky Sall.

Les sessions devraient se poursuivre dans la période à venir avant la soumission des recommandations finales au Conseil de sécurité de l’ONU, qui nommera à son tour un ou plusieurs candidats à l’Assemblée générale pour l’approbation finale du nouveau Secrétaire général.