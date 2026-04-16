L’Agence spatiale des Émirats arabes unis renforce ses partenariats internationaux lors du 41e Symposium spatial

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- L’Agence spatiale des Émirats arabes unis a conclu avec succès sa participation au 41e Symposium spatial qui s’est tenu à Colorado Springs du 13 au 16 avril 2026, marquant une étape significative dans sa mission de renforcer les partenariats stratégiques internationaux et de faire progresser la Stratégie spatiale nationale 2031.

Sous la direction de Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministre des Sports et Président de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, la délégation a rencontré des dirigeants mondiaux pour discuter de l’avenir du secteur spatial. Cette participation reflète l’engagement des Émirats arabes unis à agir en tant que partenaire fiable et actif dans la structuration de l’économie spatiale mondiale, en mettant l’accent sur le doublement des retombées économiques et le renforcement de la compétitivité nationale grâce à une coopération internationale de haut niveau.

Tout au long de l’événement, la délégation a mis en avant plusieurs réalisations majeures, notamment la prolongation de la mission martienne des Émirats « Hope Probe » jusqu’en 2028. Cette décision fait suite au succès remarquable de la mission, qui a permis de collecter plus de 10 téraoctets de données scientifiques en libre accès, offrant ainsi la première vue complète au monde de l’atmosphère martienne.

L’équipe des Émirats arabes unis a également partagé les avancées de la Mission des Émirats vers la ceinture d’astéroïdes et diverses initiatives visant à stimuler l’économie spatiale nationale, renforçant ainsi le statut du pays en tant que destination de premier plan pour l’innovation et l’investissement dans l’aérospatiale.

En marge du symposium, la délégation des Émirats arabes unis a tenu une série de réunions bilatérales avec d’importantes institutions internationales, dont la NASA, l’Administration aérospatiale de Corée et le Centre national d’études spatiales de France. Ces discussions ont porté sur les opportunités de collaboration dans l’exploration lunaire et martienne, la poursuite de la mise en œuvre des Accords Artemis, ainsi que sur le rôle essentiel du secteur privé dans la promotion des avancées technologiques.

En participant à des tables rondes de haut niveau aux côtés de représentants de l’Allemagne et du Pérou, l’Agence a également souligné l’importance de passer d’une coopération traditionnelle à des alliances stratégiques à long terme, accélérant ainsi le développement de technologies avancées et de talents nationaux.