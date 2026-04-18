Le Club Culturel et Sportif de RAK inaugure une promenade de 750 m pour promouvoir la santé

RAS AL KHAIMAH, 18 avril 2026 (WAM) -- Le Club Culturel et Sportif des Émirats à Ras Al Khaimah (RAK) a inauguré une nouvelle piste de marche et une promenade de 750 mètres dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir des modes de vie sains et à renforcer l’engagement communautaire dans l’émirat.

Le Club a indiqué que la nouvelle installation est conçue pour la marche, le jogging et l’exercice léger, offrant aux résidents un espace dédié à l’activité physique et cherchant à encourager les habitants à adopter un mode de vie sain tout en leur fournissant une zone sûre et accessible pour l’exercice quotidien. La promenade est conçue pour être un espace convivial pour les familles et s’inscrit dans les efforts plus larges de Ras Al Khaimah visant à augmenter les espaces d’activités de plein air.