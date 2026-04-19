La municipalité de Dubaï lance l’initiative inédite « Work from Park »





DUBAÏ, 19 avril 2026 (WAM) – La municipalité de Dubaï a lancé l’initiative « Work from Park », marquant une étape stratégique visant à redéfinir le rôle des parcs publics en tant qu’espaces urbains intégrés combinant productivité, loisirs et nature.

L’initiative propose des environnements de travail flexibles au sein des parcs, les transformant en destinations plus dynamiques et attractives, contribuant à améliorer la qualité de vie.

Dans ce cadre, la municipalité a signé deux protocoles d’accord avec Group AMANA et Letswork LLC pour soutenir le développement et l’exploitation d’infrastructures avancées dédiées à des espaces de travail modernes dans les parcs publics de l’émirat.

Ce projet s’inscrit dans les efforts visant à activer les parcs en tant qu’espaces multifonctionnels favorisant les modes de vie contemporains, la productivité économique et l’engagement communautaire. Il s’aligne sur la stratégie des parcs et des espaces verts de Dubaï 2040, le plan urbain Dubaï 2040 et l’Agenda économique D33.

Le premier site pilote ouvrira en mai 2026 au parc Al Barsha Pond, avec des espaces de travail modulaires intégrés à l’environnement naturel. D’autres sites seront déployés à travers l’émirat au cours de l’année.

Group AMANA, via DuBox, assurera la construction de ce premier site en utilisant des technologies modulaires durables, tandis que Letswork sera chargé de l’exploitation et de l’activation des espaces, offrant un accès à des bureaux flexibles, espaces événementiels et studios créatifs.

Ce partenariat soutiendra également les créateurs de contenu à travers des espaces dédiés et des programmes éducatifs favorisant l’entrepreneuriat et le développement des compétences.

L’initiative sera mise en œuvre selon un modèle de partenariat public-privé, visant à encourager l’investissement et à soutenir une économie urbaine durable et axée sur l’innovation.