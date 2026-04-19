Le Conseil de coopération du Golfe réaffirme son engagement pour la stabilité

RIYAD, 19 avril 2026 (WAM) -- Jasem Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a déclaré que le conseil recherche la stabilité et la sécurité à travers des politiques axées sur le développement et la prospérité plutôt que sur le conflit, soulignant le renforcement de la confiance mutuelle avec les partenaires régionaux et internationaux, ce qui a fait du CCG un partenaire fiable.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), Jasem Albudaiwi a fait cette déclaration lors de sa participation à une session intitulée « Le Moyen-Orient au-delà de la politique du jeu à somme nulle » en marge du Forum de la diplomatie d’Antalya à Antalya, République de Türkiye.

Jasem Albudaiwi a indiqué que les attaques iraniennes contre les États du CCG ont sérieusement affecté la sécurité et la stabilité régionales, mais n’ont pas modifié l’orientation du conseil vers le développement et la stabilité.

Il a noté que les États du CCG ont cherché à éviter la guerre mais ont été confrontés à ce qu’il a qualifié d’attaques injustifiées et illégales.

Il a ajouté que le CCG a joué un rôle proactif dans les questions régionales, notamment en soutenant la cause palestinienne et les efforts en faveur d’une solution à deux États, ainsi que par des initiatives humanitaires et politiques, reflétant sa conviction que la stabilité régionale et internationale est une responsabilité partagée.