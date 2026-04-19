Les hôtels de Fujaïrah enregistrent un taux d’occupation record au début de 2026

FUJAÏRAH, 19 avril (WAM) – Le secteur hôtelier de Fujaïrah a enregistré des taux d’occupation record au début de 2026, atteignant entre 95 % et 100 %.

L’émirat a connu un afflux important de visiteurs, attirés par son relief montagneux distinctif et ses infrastructures de loisirs.

Selon le Département du tourisme et des antiquités de Fujaïrah, ces résultats reflètent l’expansion durable du secteur local.

Des responsables ont indiqué que cette hausse témoigne de l’efficacité des initiatives gouvernementales visant à diversifier l’offre touristique et à renforcer l’attractivité internationale de l’émirat.

Ces performances solides devraient encourager de nouveaux investissements dans les infrastructures et le développement des installations de loisirs dans la région.