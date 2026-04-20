DXB LIVE enregistre une croissance de 33 % de ses activités en 2025

DUBAÏ, 20 avril 2026 (WAM) -- DXB LIVE, l’agence intégrée de gestion d’événements et d’expériences du Dubai World Trade Centre, a enregistré une croissance de 33 % de son volume d’affaires en 2025, ayant organisé, géré et fourni des services pour 442 événements.

Ceux-ci comprenaient 84 expositions, 16 conférences, 26 événements de divertissement, sportifs et musicaux, trois défilés de mode, six événements d’entreprise et 13 cérémonies de remise de diplômes, en plus de 186 événements en plein air organisés à travers les Émirats arabes unis.

Dans le secteur des expositions, l’entreprise a continué d’organiser un certain nombre d’événements internationaux majeurs, dont le salon World of Coffee, dont la quatrième édition a attiré environ 17 000 visiteurs professionnels issus de 78 pays.

L’événement a quadruplé de taille au cours des quatre dernières années, l’édition 2025 s’étendant sur 20 000 mètres carrés, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’édition précédente.

DXB LIVE a également étendu ses opérations au-delà des Émirats arabes unis vers le Royaume de Bahreïn, en organisant le Bahrain Coffee Festival en collaboration avec l’Autorité du tourisme et des expositions de Bahreïn, dont la première édition a attiré plus de 10 000 visiteurs.

Dans le secteur des conférences, DXB LIVE a organisé 16 conférences internationales, dont la Conférence générale du Conseil international des musées (ICOM), qui représente plus de 50 000 membres dans 137 pays, et le Congrès de l’Union postale universelle (UPU), une agence spécialisée des Nations Unies représentant 192 pays.

Le World Police Summit, organisé en collaboration avec la Police de Dubaï, a enregistré une forte participation, réunissant 922 dirigeants de police, spécialistes et diplomates, et attirant 53 922 visiteurs de plus de 110 pays, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à l’édition précédente.

L’entreprise a également organisé la Conférence internationale MEIDAM pour la dermatologie et l’esthétique à Dubaï, et lancé sa première édition au Maroc, en plus d’une série d’événements scientifiques, médicaux et commerciaux.

Dans le domaine de la conception et de la construction de stands d’exposition, DXB LIVE a réalisé 286 stands innovants pour des entreprises, des entités gouvernementales et des organisations, couvrant environ 450 000 pieds carrés aux Émirats arabes unis et à l’international, dont 44 stands dans 13 villes mondiales telles que l’Australie, l’Allemagne, la Malaisie, Singapour, l’Inde, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc, l’Italie, la Turquie et le Royaume-Uni.

L’entreprise a également organisé plusieurs événements culturels et communautaires, dont les Nuits culturelles de Hatta pour l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï, et l’initiative Hatta Gatherings en collaboration avec l’Autorité de développement communautaire et Brand Dubai.

« Les solides performances réalisées par DXB LIVE en 2025 reflètent le rôle croissant que joue l’entreprise dans le soutien de l’industrie des expositions et des événements à Dubaï et dans la région, en fournissant des solutions intégrées qui allient expertise opérationnelle et innovation dans la conception et l’exécution d’événements », a déclaré Khalid Al Hammadi, Vice-président exécutif de DXB LIVE. « Cette réussite reflète également la confiance croissante accordée à nos services par les organisateurs de grandes expositions, conférences et événements, tant au niveau local qu’international. »

En 2025, DXB LIVE a également fourni des services événementiels intégrés pour un certain nombre de grandes expositions et conférences mondiales, dont GITEX Global, GITEX Africa, GITEX Berlin, Gulfood, Beautyworld, Automechanika, Saudi Food Show et Arabian Travel Market, parmi d’autres événements internationaux.

L’entreprise a également organisé le Global Encounters Festival au Dubai World Trade Centre, couvrant 120 000 mètres carrés et attirant plus de 100 000 visiteurs de 85 pays sur neuf jours. L’événement a réuni 4 000 artistes et athlètes ainsi que 3 500 bénévoles répartis sur neuf zones thématiques, avec de nombreuses performances en direct, des activités sportives et des présentations culturelles, soutenues par 15 scènes et 1 500 mètres carrés d’écrans LED. Le festival a contribué à renforcer la position de Dubaï en tant que centre mondial d’événements, son retour étant annoncé pour 2028.

DXB LIVE a également remporté trois prix lors des Middle East Event Awards 2025, dont celui du Meilleur événement communautaire pour les Nuits culturelles de Hatta, du Meilleur design et construction de stand (moins de 100 m²) pour le stand Fujifilm à Medlab, et du Meilleur événement à budget limité pour l’organisation du Dubai Coffee Festival, qui a attiré plus de 20 000 visiteurs.