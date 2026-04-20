L’UNESCO reconnaît le programme pénitentiaire de Ras Al Khaimah comme un leader régional en matière d’éducation en milieu carcéral

RAS AL KHAIMAH, 20 avril 2026 (WAM) – Le programme pénitentiaire de Ras Al Khaimah a été mis à l’honneur dans une étude de cas publiée par Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, le positionnant comme un modèle régional en matière de pratiques éducatives en milieu carcéral.

Cette publication, qui s’inscrit dans les efforts éducatifs de Ras Al Khaimah en tant que membre du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, met en lumière le rôle du programme dans la promotion d’une éducation inclusive au sein des établissements correctionnels depuis son lancement en 2011.

Mis en œuvre par la Fondation Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi pour la recherche sur les politiques publiques en collaboration avec l’établissement correctionnel de Ras Al Khaimah, le programme offre aux détenus et aux agents pénitentiaires un accès à des ressources et activités éducatives répondant à leurs besoins pédagogiques et psychosociaux. Au cœur de cette initiative figure une bibliothèque pénitentiaire polyvalente comptant plus de 9 000 ouvrages, ainsi que des espaces dédiés à la lecture individuelle et aux activités collectives, et une salle privée pour le conseil psychologique et les séances thérapeutiques.

La bibliothèque accueille également un club de lecture et des activités communautaires périodiques favorisant l’engagement et le développement personnel. Le programme propose par ailleurs des formations couvrant un large éventail de domaines, notamment l’alphabétisation en arabe et en anglais, la gestion de petites entreprises et de bureaux, les technologies de l’information, les arts, les premiers secours en santé mentale et les compétences de vie.

L’étude de l’UNESCO inscrit ces initiatives dans l’évolution plus large de Ras Al Khaimah vers des pratiques correctionnelles axées sur la réhabilitation et l’apprentissage.

« À Ras Al Khaimah, nous croyons que chaque membre de notre communauté a le droit d’apprendre, de progresser et de s’améliorer, quelles que soient ses circonstances », a déclaré Natasha Ridge, directrice exécutive de la fondation. « Le programme pénitentiaire crée des opportunités d’apprentissage concrètes, utiles et adaptées aux réalités vécues pendant et après l’incarcération. »

Selon les données citées dans l’étude, près de 25 % de la population carcérale a accédé à la bibliothèque depuis son lancement, les détenus et les agents ajustant leurs routines quotidiennes pour en faire usage.

L’étude indique également que plus de 1 000 détenus ont participé à au moins un programme éducatif, et fait état de retours d’enquêtes soulignant un regain d’espoir et une vision plus claire de la réintégration parmi les participants, ainsi qu’un impact durable sur leur réhabilitation et leur développement personnel.

Depuis son adhésion au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO en 2022, Ras Al Khaimah a documenté des initiatives d’apprentissage tout au long de la vie dans des contextes formels, non formels et informels, y compris dans les établissements correctionnels.

Dans ce cadre, l’éducation en milieu carcéral est présentée comme un élément de l’engagement plus large de l’émirat en faveur de l’éducation inclusive, des droits humains et de l’accès équitable à l’apprentissage, contribuant à la vision de Ras Al Khaimah d’offrir des opportunités éducatives de qualité à l’ensemble des membres de la société.