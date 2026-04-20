L’Assemblée de l’Union interparlementaire approuve une proposition des Émirats arabes unis sur la sécurité maritime

ISTANBUL, 20 avril 2026 (WAM) -- L'Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) a adopté une proposition soumise par les Émirats arabes unis, présentée par la délégation du Conseil national fédéral (CNF), visant à émettre une résolution sur le rôle des parlements dans la sauvegarde de la navigation internationale et de la stabilité économique mondiale, afin de renforcer la sécurité maritime et de protéger les infrastructures critiques en période de conflits. Lors de la 152e Assemblée de l'UIP tenue à Istanbul, l'Assemblée a également approuvé la nomination du Dr Marwan Obaid Al Muhairi, Membre du Conseil national fédéral, en tant que rapporteur du projet de résolution, qui devrait être adopté lors de la 154e Assemblée de l'UIP.

Il a souligné que la proposition reflète une compréhension claire du fait que les conflits contemporains ne se limitent plus aux frontières immédiates, mais s'étendent de plus en plus aux corridors maritimes, aux chaînes d'approvisionnement, aux installations énergétiques et aux services essentiels, affectant directement la paix et la sécurité internationales. Il a expliqué que la proposition traite d'une question d'une grande importance, à savoir la protection de la navigation internationale, la sauvegarde des infrastructures critiques et l'atténuation des répercussions économiques et humanitaires de grande ampleur résultant de conflits dépassant leurs théâtres immédiats.

« Lorsque les routes maritimes sont menacées ou que les ports sont ciblés, l'impact ne se limite pas à un seul pays ; il s'étend à l'économie mondiale, aux flux commerciaux, à la sécurité énergétique et à la livraison de l'aide humanitaire », a déclaré Al Muhairi. Il a ajouté que ce sujet offre aux parlements une véritable opportunité de protéger la stabilité internationale, de sauvegarder les intérêts économiques mondiaux et de renforcer la capacité des pays à faire face aux risques croissants associés aux conflits modernes.