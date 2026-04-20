Calidus Holding met en avant ses solutions de défense émiraties innovantes à DSA 2026 à Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, 20 avril 2026 (WAM) -- Le groupe Calidus Holding participe à l’Exposition et Conférence sur les Services de Défense d’Asie 2026 (DSA 2026), qui se tient du 20 au 23 avril à Kuala Lumpur, dans le cadre du pavillon national des Émirats arabes unis.

Cette participation reflète la croissance rapide de l’industrie nationale de la défense et renforce la présence du Groupe sur la carte mondiale de la défense, tout en favorisant l’échange de connaissances, le renforcement des partenariats et la présentation des capacités technologiques développées localement sur la scène internationale.

La participation du Groupe s’inscrit également dans sa stratégie axée sur les marchés d’Asie du Sud-Est et son ambition de s’étendre dans ces régions prometteuses. Elle témoigne aussi de son engagement envers les directives et la vision de la direction des Émirats arabes unis visant à bâtir un écosystème industriel de défense avancé, fondé sur l’innovation et la fabrication locale, contribuant ainsi au développement des capacités nationales et consolidant la position des Émirats arabes unis en tant que centre régional et mondial des industries de défense.

Lors de l’exposition, Calidus présente une sélection de ses solutions de défense intégrées les plus en vue, conçues, développées et fabriquées entièrement aux Émirats arabes unis par des talents émiratis hautement qualifiés – une démonstration concrète des capacités de fabrication avancées adoptées par le Groupe.

Dans le domaine des systèmes terrestres, Calidus met l’accent sur une gamme de plateformes avancées, dont le nouveau véhicule Mezyad 001, mettant en avant sa préparation opérationnelle, sa mobilité, sa maniabilité et son intégration avec des systèmes d’armes et de capteurs modernes. L’exposition comprend également des modèles du véhicule polyvalent Mezyad 005, du véhicule de combat blindé 8x8 Sweihan – l’une des plateformes de combat blindées les plus récentes au monde –, du MCAV polyvalent, du véhicule Al Wahash, du véhicule de reconnaissance Al Washag conçu pour les missions de surveillance et d’observation, ainsi que du système d’artillerie de pointe LAHAB 155mm L52.

Dans le domaine maritime, le Groupe met en avant un modèle du patrouilleur PV38, une plateforme navale avancée conçue pour soutenir les missions de sécurité maritime, de surveillance et de protection côtière avec une grande efficacité.

Pour les systèmes aériens, Calidus expose un modèle de l’avion d’attaque léger Badr‑250 (B‑250) – l’une des réalisations majeures de l’industrie aéronautique nationale – alliant efficacité opérationnelle et flexibilité requise pour les missions d’appui aérien rapproché, ainsi qu’un modèle de l’avion d’entraînement B‑250T, une plateforme avancée destinée à préparer et qualifier les pilotes selon les normes les plus élevées.

Parmi les principales pièces exposées figurent également des modèles avancés des systèmes de missiles AlHeda, offrant une grande précision de ciblage et des performances opérationnelles accrues pour soutenir la préparation des forces et permettre une réponse efficace à diverses menaces.

La participation du Groupe va au-delà de la simple présentation de produits ; elle constitue un message stratégique soulignant la capacité des talents émiratis à développer des systèmes de défense répondant aux normes mondiales les plus élevées et aux exigences des environnements opérationnels modernes avec fiabilité et efficacité.

Cette participation reflète également l’engagement du Groupe à étendre sa présence internationale et à renforcer ses partenariats stratégiques sur les marchés asiatiques, soutenant l’exportation de produits nationaux de défense et ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration avec les acteurs de la défense et de la sécurité.

Calidus entend explorer des opportunités prometteuses de collaboration lors de rencontres avec les dirigeants et représentants des entreprises participantes, où il présentera ses solutions innovantes pour répondre aux besoins nationaux et étendre sa présence mondiale.

Le Groupe vise également à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales pour soutenir l’autonomie dans ce secteur vital et à promouvoir le transfert de technologie afin de suivre le rythme des évolutions modernes, mettant en avant les produits de défense des Émirats arabes unis fondés sur l’innovation, l’intégration de l’intelligence artificielle et l’expansion régionale et internationale, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que pilier majeur de l’industrie mondiale de la défense.