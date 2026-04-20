Le Service de la sécurité de l’État des Émirats arabes unis annonce le démantèlement d’une organisation terroriste qui projetait de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) – Le Service de la sécurité de l’État des Émirats arabes unis a annoncé le démantèlement d’une organisation terroriste et l’arrestation de ses membres pour leur implication dans des activités clandestines visant à saper l’unité nationale et à déstabiliser le pays à travers des plans visant à mener des opérations terroristes et de sabotage systématiques sur le territoire des Émirats.

Les enquêtes ont révélé des liens entre l’organisation et l’idéologie du « Wilayat al-Faqih » en Iran.

Les investigations ont également montré que les membres adoptaient des idéologies extrémistes à caractère terroriste menaçant la sécurité intérieure, menant des opérations de recrutement et de mobilisation à travers des réunions secrètes, dans le cadre d’un plan coordonné avec des entités extérieures afin d’accéder à des sites sensibles.

Selon les opérations de surveillance et de suivi, l’organisation tenait des réunions clandestines à l’intérieur et à l’extérieur du pays avec des éléments terroristes et des organisations suspectes, dans le but de diffuser des idées trompeuses parmi les jeunes Émiratis, de les recruter au service d’allégeances étrangères, d’inciter contre la politique étrangère et les mesures internes des Émirats, et de porter atteinte à l’image du pays.

Elle a également collecté des fonds par des moyens non officiels et les a transférés à des entités extérieures suspectes.

Les chefs d’accusation retenus contre les membres incluent la création d’une organisation secrète, la gestion de ses activités sur le territoire national, le serment d’allégeance à des parties extérieures, ainsi que l’atteinte à l’unité nationale et à la paix sociale.

Le Service de la sécurité de l’État a réaffirmé son engagement ferme à faire face à toute menace à la sécurité publique, appelant les citoyens et les résidents à signaler toute activité suspecte via les canaux officiels afin de renforcer davantage la sécurité et la stabilité.