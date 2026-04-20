Le président de la Fédération arabe des marchés de capitaux souligne les atouts des marchés arabes et leurs perspectives de croissance

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) – Abdulla Salem Alnuaimi, président de la Fédération arabe des marchés de capitaux et directeur général du Abu Dhabi Securities Exchange, a affirmé que la région arabe dispose de fondamentaux solides, notamment des bilans souverains robustes, des moteurs de croissance clairs et un soutien politique, la positionnant comme une destination stable pour les investissements à long terme.

Il a indiqué que la fédération œuvre à renforcer la confiance des marchés à travers un cadre institutionnel adapté, ajoutant que sa nomination reflète le niveau avancé atteint par les marchés de capitaux arabes.

Alnuaimi a souligné que les marchés des Émirats se sont développés sur des bases solides, soutenus par l’innovation et des structures institutionnelles robustes, ce qui a contribué à renforcer la position du marché d’Abou Dhabi parmi les places financières mondiales, notamment grâce à l’intégration de ses indices dans MSCI et FTSE et au développement de son infrastructure.

Il a ajouté que les marchés arabes connaissent une transformation majeure, passant d’un modèle dominé par les investisseurs particuliers à des marchés davantage institutionnels et intégrés à l’échelle mondiale, comme en témoigne la dynamique des introductions en bourse dans les pays du CCG.

Parmi les principaux défis figurent la fragmentation des marchés, notamment en matière de cadres réglementaires et de connectivité transfrontalière. La fédération vise ainsi à renforcer l’intégration régionale, améliorer la compétitivité et développer de nouveaux produits financiers, y compris les sukuk, les produits dérivés et les actifs numériques.

Il a conclu en soulignant que les marchés de capitaux arabes disposent des capacités nécessaires pour jouer un rôle mondial durable, appelant à une progression équilibrée et coordonnée à l’échelle régionale.