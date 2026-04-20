Abdullah bin Zayed s’entretient avec la ministre finlandaise sur les tensions régionales

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec Elina Valtonen, ministre des Affaires étrangères de la République de Finlande, des développements dans la région à la suite des attaques de missiles iraniennes visant les Émirats arabes unis ainsi qu'un certain nombre de pays frères et amis.

Les deux parties ont examiné les récents développements liés à l'annonce par le président Donald Trump d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour une période de deux semaines, ainsi que les moyens de renforcer les efforts internationaux visant à instaurer la sécurité et une paix durable dans la région. Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et Elina Valtonen ont également discuté de plusieurs questions d'intérêt commun concernant les relations bilatérales entre les deux pays.