Abdullah bin Zayed discute avec son homologue canadienne de la sécurité régionale

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec Anita Anand, Ministre des Affaires étrangères du Canada, au sujet des développements régionaux actuels à la suite des attaques de missiles iraniennes visant les Émirats arabes unis ainsi qu’un certain nombre de pays frères et amis.

Les deux parties ont examiné les évolutions liées à l'annonce récente du Président Donald Trump concernant un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour une période de deux semaines, et ont discuté de l'importance de renforcer la coopération internationale afin de parvenir à une paix durable dans la région et de préserver la paix et la sécurité régionales et internationales.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et Anita Anand ont également abordé les relations bilatérales et les perspectives de coopération conjointe, ainsi que les moyens de les renforcer pour soutenir les priorités de développement des deux pays.