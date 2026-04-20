Bahreïn condamne fermement un complot terroriste déjoué contre la sécurité des Émirats arabes unis

MANAMA, 20 avril 2026 (WAM) -- Le Royaume de Bahreïn a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation du complot terroriste et de sabotage flagrant visant à saper la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale des Émirats arabes unis.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le ministère des Affaires étrangères a salué l’efficacité et la vigilance des services de sécurité et de renseignement des Émirats arabes unis dans le démantèlement de la cellule terroriste liée à l’Iran, l’arrestation de ses membres et la mise en échec de ses objectifs criminels.

Le ministère des Affaires étrangères réaffirme également la pleine solidarité de Bahreïn avec les Émirats arabes unis, affirmant son soutien à toutes les mesures prises pour préserver la souveraineté émiratie et lutter contre le terrorisme, l’extrémisme et les ingérences étrangères. Guidé par les liens profonds entre les deux nations, le Royaume exprime son engagement indéfectible envers la sécurité, la stabilité et la prospérité continues des Émirats arabes unis.