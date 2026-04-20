La Jordanie condamne un complot terroriste contre les Émirats arabes unis

AMMAN, 20 avril 2026 (WAM) – Le Ministère des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie a condamné un complot terroriste visant à saper l’unité nationale et la stabilité des Émirats arabes unis (EAU), le qualifiant de tentative répréhensible de menacer la sécurité et la sûreté du pays.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse Petra, le Ministère a rejeté et condamné ce complot, exprimant sa pleine solidarité avec les EAU et son soutien à toutes les mesures prises pour préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité, ainsi que le bien-être de leurs citoyens et résidents. Le Royaume a rejeté toutes les formes de violence et de terrorisme qui cherchent à déstabiliser la sécurité et la stabilité.