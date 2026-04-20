Les Émirats arabes unis renforcent la stabilité économique grâce à une réponse proactive coordonnée

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont mis en œuvre, depuis début mars 2026, un modèle intégré et proactif de gestion économique, fondé sur la coordination entre politiques gouvernementales, monétaires et réglementaires, ainsi que sur l’implication du secteur privé et des centres financiers.

Ce cadre a contribué à renforcer la stabilité des marchés locaux, à atténuer l’impact des tensions géopolitiques et à consolider la confiance des investisseurs.

La Banque centrale des Émirats arabes unis a lancé un ensemble de mesures de soutien visant à renforcer la résilience des institutions financières, notamment en facilitant l’accès à la liquidité, en assouplissant les exigences de capital et en offrant des marges de manœuvre aux banques pour soutenir les clients.

Le Ministère de l’Économie et du Tourisme des Émirats arabes unis a coordonné la réponse avec les différentes entités, en veillant à la stabilité des marchés et des chaînes d’approvisionnement, tandis que les autorités locales ont accéléré les procédures douanières et renforcé le contrôle des prix et la disponibilité des biens essentiels.

Des initiatives ont également été lancées pour soutenir les chaînes d’approvisionnement et le commerce, notamment la plateforme « Adheed » développée par le Abu Dhabi Investment Office en coopération avec ses partenaires.

À Dubaï, des facilités d’un milliard d’AED ont été approuvées pour soutenir les secteurs clés, accompagnées de mesures en faveur des PME, incluant des assouplissements financiers et administratifs.

Les centres financiers, notamment Abu Dhabi Global Market et Dubai International Financial Centre, ont poursuivi l’attraction d’entreprises internationales et lancé des mesures de soutien réglementaires et opérationnelles.

Les chambres de commerce ont intensifié leur coordination avec le secteur privé, tandis que les banques, dont Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank et Dubai Islamic Bank, ont déployé des initiatives pour soutenir les entreprises et les employés.

Ces efforts conjoints reflètent la capacité des Émirats à gérer efficacement les défis économiques et à maintenir un environnement stable et attractif pour les investissements.