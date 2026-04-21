Emirates Global Aluminium va acquérir 80 % d’Eco Green pour renforcer son recyclage en Europe

ABOU DHABI, 21 avril 2026 (WAM) – Emirates Global Aluminium (EGA), la plus grande entreprise industrielle des Émirats arabes unis hors secteur pétrolier et gazier et le plus grand producteur mondial d’« aluminium premium », a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir une participation de 80 % dans la société italienne de recyclage d’aluminium Eco Green.

Cette acquisition, qui reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires, marque une nouvelle étape dans l’expansion mondiale d’EGA et accélère la croissance de l’entreprise dans le recyclage de l’aluminium à travers l’Europe.

Eco Green est spécialisée dans la collecte, le tri et la fusion de déchets d’aluminium, ainsi que dans le traitement des scories, distribuant au total plus de 70 000 tonnes par an.

L’usine de l’entreprise à Villafranca di Verona, dans le nord-est de l’Italie, collecte, trie et distribue environ 23 000 tonnes de déchets d’aluminium chaque année. Une partie des déchets triés alimente l’installation voisine d’Eco Green à Nogara di Verona, qui produit plus de 20 000 tonnes de lingots secondaires par an et traite également les scories.

Eco Green poursuit un plan d’expansion de son site de Nogara di Verona qui ajoutera 15 000 tonnes par an de capacité de recyclage d’aluminium. Le projet devrait être achevé au début du second semestre 2026.

Eco Green dessert plus de 60 clients à travers l’Europe, principalement dans les industries de transformation et de semi-fabrication de l’aluminium, avec des utilisateurs finaux dans les secteurs automobile, de la construction et d’autres industries. L’entreprise a également mis en place un solide réseau d’approvisionnement en déchets, comptant plus de 350 fournisseurs, garantissant un accès constant à des déchets de haute qualité.

Fondée par la famille Scappini en 1993, Eco Green reste dirigée par la famille. L’entreprise emploie 70 personnes et son équipe de direction actuelle devrait rester en place après la finalisation de la transaction.

EGA exploite la plus grande usine de recyclage d’aluminium des Émirats arabes unis à Al Taweelah, à Abou Dhabi. EGA a déjà acquis des installations de recyclage d’aluminium en Allemagne et aux États-Unis, avec des projets d’expansion en cours sur les deux sites.

Après la finalisation, l’acquisition d’Eco Green portera la capacité de recyclage d’EGA à plus de 400 000 tonnes par an aux Émirats arabes unis, en Europe et aux États-Unis, avec 200 000 tonnes supplémentaires de capacité en développement en Europe et aux États-Unis. EGA commercialise son aluminium recyclé dans le monde entier sous la marque RevivAL.

Abdulnasser Bin Kalban, Directeur Général d’Emirates Global Aluminium, a déclaré : « Chez EGA, nous progressons rapidement dans la construction d’une activité mondiale de recyclage de l’aluminium tout en développant notre production d’aluminium primaire. Après la clôture, Eco Green apportera à EGA une portée et une expertise sur le marché européen des déchets d’aluminium, ce qui constitue une avancée significative pour alimenter les opérations de recyclage que nous développons à travers le continent afin de contribuer à l’avenir vert de l’Europe. Eco Green ajoutera également une production d’aluminium recyclé dans le nord-est de l’Italie, que nous pourrons développer davantage dans le cadre d’EGA. »

Luca Scappini, Directeur Général d’Eco Green, a déclaré : « Devenir partie intégrante du plus grand producteur mondial d’‘aluminium premium’ libérera le potentiel de croissance d’Eco Green, nous permettant d’améliorer davantage nos usines et d’étendre nos réseaux d’approvisionnement en déchets et de clients à travers l’Europe. EGA est déjà un important fournisseur d’aluminium primaire en Europe et nous sommes impatients de contribuer à une activité de recyclage EGA significative et en forte croissance sur le continent. »

Les analystes s’attendent à ce que la demande mondiale d’aluminium recyclé double d’ici 2040, représentant environ 60 % de la croissance de l’offre mondiale d’aluminium entre aujourd’hui et 2030, et environ 70 % entre 2030 et 2040.

L’Europe, hors Russie, est le troisième marché mondial de l’aluminium recyclé après les États-Unis et la Chine. L’aluminium recyclé couvre actuellement environ 40 % de la demande totale d’aluminium en Europe, les industries consommant environ 4,9 millions de tonnes en 2025. Selon CRU, la demande devrait atteindre environ 7,2 millions de tonnes d’ici 2033.

EGA a acquis la fonderie spécialisée allemande Leichtmetall en mai 2024. Basée à Hanovre, EGA Leichtmetall produit de l’aluminium recyclé à haute résistance. En décembre, EGA a annoncé un important projet d’expansion qui augmentera la capacité de recyclage d’EGA Leichtmetall de plus de six fois, ajoutant 110 000 tonnes par an de capacité de tri des déchets et 153 000 tonnes par an de capacité de fusion et de coulée. Le projet représente un investissement d’environ 170 millions de dollars, avec la première production de métal chaud attendue en 2028.

EGA exporte généralement plus de 600 000 tonnes d’aluminium primaire chaque année des Émirats arabes unis vers l’Europe, approvisionnant des industries clés telles que l’automobile et la construction.

En septembre 2024, EGA a acquis Spectro Alloys, une entreprise de recyclage située dans le Minnesota, aux États-Unis. EGA Spectro Alloys a achevé une expansion en juillet 2025, portant sa capacité totale de production à 165 000 tonnes par an de lingots et billettes d’aluminium recyclé. Une deuxième phase d’expansion, ajoutant 35 000 tonnes supplémentaires de capacité de billettes, est en cours de développement, avec la première production de métal chaud attendue en 2027.

Aux Émirats arabes unis, EGA a commencé la production de métal coulé fin février dans sa nouvelle usine de recyclage d’aluminium d’une capacité de 185 000 tonnes par an à Al Taweelah. L’usine est actuellement à l’arrêt en raison des attaques de missiles et de drones iraniens dans la zone économique de Khalifa à Abou Dhabi.

Le recyclage de l’aluminium nécessite environ 95 % d’énergie en moins que la production d’aluminium primaire et ne génère qu’une fraction des émissions de gaz à effet de serre associées.