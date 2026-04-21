L’Autorité de contrôle des Émirats arabes unis lance la campagne « Gardiens de la responsabilité »

ABOU DHABI, 21 avril 2026 (WAM) – L'Autorité de contrôle des Émirats arabes unis a lancé la campagne « Gardiens de la responsabilité » visant à promouvoir une culture de la reddition de comptes et à renforcer les valeurs d’intégrité et de transparence, profondément ancrées dans la société des Émirats arabes unis.

Cette initiative intervient dans un contexte de défis mondiaux en évolution rapide, les Émirats soulignant que l’adhésion aux valeurs nationales constitue un pilier essentiel pour y faire face et soutenir le développement durable.

La campagne s’inscrit dans les orientations des dirigeants visant à consolider le système de valeurs sociétales, en affirmant que la responsabilité constitue un engagement national partagé impliquant l’ensemble des individus et des institutions.

Elle met en avant le rôle des valeurs comme fondement de la société et responsabilité collective pour la protection des ressources publiques et la préservation des acquis nationaux, tout en promouvant le partenariat communautaire et la coopération entre les organes de contrôle et les institutions gouvernementales.

La campagne vise notamment à sensibiliser à l’importance de l’intégrité, à renforcer la responsabilité partagée, à consolider la coopération institutionnelle et à accroître la confiance dans les systèmes de gouvernance.

L’Autorité a souligné que cette initiative constitue une première étape dans un programme national intégré destiné à ancrer ces valeurs à travers une série d’actions et de programmes de sensibilisation, renforçant ainsi la position des Émirats en tant que modèle de bonne gouvernance et de gestion des ressources publiques.