Le Conseil suprême de l’énergie de Dubaï accélère l’adoption de l’IA dans les projets énergétiques

DUBAÏ, 22 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président du Conseil suprême de l'énergie de Dubaï, a présidé la 93e réunion du conseil, qui s'est tenue virtuellement en présence de Saeed Mohammed Al Tayer, Vice-Président du conseil.

La réunion a également été suivie par Ahmed Buti Al Muhairbi, Secrétaire général du conseil, ainsi que par les membres du conseil Marwan bin Ghalita, Directeur général de la Municipalité de Dubaï ; Abdulla bin Kalban, Directeur général d’Emirates Global Aluminium (EGA) ; Hussain Lootah, Directeur général d’Emirates National Oil Company (ENOC) ; Juan-Pablo Freile, Directeur général de Dubai Petroleum et de Dubai Supply Authority (DUSUP) ; et Muna Alosaimi, Directrice générale du secteur Stratégie et Gouvernance d’entreprise à l’Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA).

Le conseil a examiné la stratégie de Dubaï visant à étendre les points de vente de carburant au détail et a discuté de plusieurs initiatives stratégiques destinées à améliorer les services de distribution de carburant et à assurer la fluidité du trafic dans les stations-service.

La réunion a également passé en revue l’adoption croissante de l’intelligence artificielle (IA) par l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) dans l’ensemble de ses opérations.

Parmi les initiatives clés mises en avant figuraient le développement du premier contrôleur intelligent de turbine à gaz au monde alimenté par l’IA au complexe de production d’électricité et de dessalement de l’eau de Jebel Ali, ainsi que le prochain lancement de l’Ingénieur Virtuel de DEWA en juin 2026, qui devrait encore améliorer l’efficacité et la performance.

« Conformément à la vision et aux directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, nous continuons à mettre en œuvre des solutions d’IA dans nos projets pionniers tels que le complexe de production d’électricité et de dessalement de l’eau de Jebel Ali et le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum afin d’améliorer l’efficacité énergétique et l’efficacité des énergies propres », a déclaré Al Tayer.

La mise en œuvre de l’IA a permis de réduire les dépenses et d’augmenter la productivité et l’efficacité du parc solaire, dont la capacité de production actuelle s’élève à 3 860 mégawatts, représentant 21,5 % du mix énergétique de Dubaï. La capacité en énergie propre devrait dépasser 36 % du mix énergétique d’ici 2030.

Il a ajouté que cela soutient la Stratégie de l’énergie propre de Dubaï 2050 et la Stratégie de neutralité carbone de Dubaï 2050, qui visent à fournir 100 % de la capacité de production d’énergie de l’émirat à partir de sources propres d’ici 2050.

Al Muhairbi a déclaré : « Le Conseil suprême de l’énergie de Dubaï et ENOC tiennent à prendre plusieurs mesures garantissant la sécurité des opérations de ravitaillement dans toutes les stations-service et à améliorer la circulation des véhicules. »