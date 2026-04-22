Le Président des EAU et Elon Musk discutent coopération dans l’IA et technologies avancées

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un appel téléphonique de l’entrepreneur américain Elon Musk, au cours duquel ils ont discuté des évolutions dans les domaines des technologies avancées, de l’intelligence artificielle et de l’espace, ainsi que des opportunités offertes par ces secteurs pour soutenir un développement durable et améliorer la qualité de vie.

Ils ont également abordé l’importance d’accélérer l’adoption de solutions innovantes et de renforcer les partenariats mondiaux dans l’innovation et les technologies émergentes.

La discussion a porté sur la nécessité d’élargir la coopération internationale et d’échanger des expertises afin de développer des technologies avancées, de renforcer la capacité de réponse face aux évolutions mondiales et de saisir de nouvelles opportunités.

Elon Musk a salué la vision des Émirats arabes unis et leurs partenariats internationaux réussis dans l’investissement en intelligence artificielle, exprimant ses vœux de progrès et de prospérité continus pour le pays.