La Coupe Mondiale des Chevaux Arabes des Émirats renforce son rayonnement international en 2026

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre, Président de la Cour Présidentielle et Président de la Société des Chevaux Arabes des Émirats, la troisième Coupe Mondiale des Chevaux Arabes des Émirats étend sa portée internationale, attirant les principaux propriétaires et éleveurs du monde entier.

L’événement reflète le prestige croissant du championnat au sein du programme international des championnats de chevaux arabes, tout en soulignant le leadership des Émirats arabes unis dans le soutien aux propriétaires et éleveurs de chevaux arabes et la promotion de la race à l’échelle mondiale.

La série se tient sous le suivi de Cheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, Vice-Président de la Société et Président du Comité Supérieur d’Organisation.

L’édition actuelle comprend plusieurs étapes organisées à travers les continents, s’appuyant sur le succès des éditions précédentes qui ont attiré une forte participation internationale.

La première étape s’est tenue en Australie du 30 au 31 janvier 2026. La deuxième étape est prévue les 25 et 26 avril au Bahrain Endurance Village à Bahreïn. Les étapes suivantes auront lieu au Maroc du 9 au 10 mai, aux États-Unis du 16 au 19 septembre, en Chine les 6 et 7 octobre, et en Italie les 7 et 8 novembre. La troisième édition se conclura au Brésil le 14 novembre 2026.

La Coupe Mondiale des Chevaux Arabes des Émirats se compose d’une série unique d’étapes visant à encourager les propriétaires et éleveurs de chevaux arabes à travers le monde, tout en mettant en avant le rôle remarquable des Émirats arabes unis dans la préservation du patrimoine des chevaux arabes et le renforcement de leur position internationale.

De plus, le championnat incarne la vision des Émirats arabes unis de soutenir l’héritage authentique transmis par les ancêtres, qui constitue un élément clé de l’identité nationale du pays et reflète le lien profond entre la société émiratie et les chevaux arabes.

La deuxième édition a réuni 791 chevaux appartenant à environ 460 participants, avec un montant total de prix de 3,986 millions d’AED. Les récompenses ont été remportées par 488 chevaux et 342 propriétaires.