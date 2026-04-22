Masdar City réduit de 22,7% sa consommation énergétique et renforce son engagement durable

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Masdar City a renouvelé son engagement en faveur de la promotion du développement durable et du soutien aux efforts mondiaux visant à relever les défis environnementaux à l’occasion de la Journée de la Terre.

À cette occasion, Ahmed Baghoum, Directeur Général de Masdar City, a déclaré : « La Journée de la Terre nous rappelle l’objectif vers lequel nous œuvrons tous. Depuis près de deux décennies, Masdar City représente notre modèle de référence pour le développement urbain durable, ainsi qu’un écosystème vivant qui fait progresser les meilleures pratiques en matière de conception de villes intelligentes et de croissance responsable. »

« C’est un modèle qui démontre comment la durabilité, l’innovation et la résilience peuvent être intégrées au fonctionnement des villes, en particulier à une époque où la fragilité de notre planète exige des actions déterminées. Depuis le début de ce parcours, Masdar City n’a cessé de tenir ses engagements en matière de durabilité et d’établir de nouveaux standards. »

Il a ajouté que, depuis sa création, Masdar City continue d’atteindre ses objectifs de durabilité et de fixer de nouvelles références. « Rien qu’en 2024, nous avons réduit l’intensité de la consommation énergétique de 22,7 %, produit 11 288 MWh d’énergie renouvelable et économisé l’équivalent de 12,4 piscines olympiques d’eau, tout en soutenant une ville où les gens vivent, apprennent, travaillent et se divertissent. »

Ahmed Baghoum a précisé : « Pour les entreprises et les partenaires, Masdar City offre un écosystème qui permet des opérations plus durables grâce à des normes partagées, des performances mesurables et des pratiques exemplaires éprouvées. »

Il a ajouté qu’alors que les Émirats arabes unis poursuivent leurs ambitions de neutralité carbone à l’horizon 2050, Masdar City continue de fournir un cadre pratique pour des communautés résilientes, un impact mesurable et une valeur à long terme. « La Journée de la Terre est une occasion de réaffirmer cet engagement et de continuer à construire. »