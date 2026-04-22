Abou Dhabi inspecte plus de 480 écoles pour renforcer la sécurité et la préparation d’urgence

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) -- Les autorités d'Abou Dhabi ont mené des inspections dans plus de 480 écoles et crèches afin d’évaluer la préparation aux situations d’urgence et de renforcer les normes de sécurité dans l’ensemble du secteur éducatif.

Cette initiative a été mise en œuvre grâce à une coordination entre le Centre de gestion des urgences, crises et catastrophes d’Abou Dhabi (ADCMC), le Département de l’éducation et des connaissances d’Abou Dhabi (ADEK) et l’Autorité de la défense civile d’Abou Dhabi (ADCDA).

Les inspections visaient à évaluer les niveaux de préparation et à renforcer les normes de sécurité et de prévention dans les établissements éducatifs affiliés à l’ADEK. Elles ont porté sur l’examen des plans d’évacuation, des systèmes d’alerte précoce et de la disponibilité des équipes d’intervention, ainsi que sur des exercices sur le terrain pour tester la conformité et la sensibilisation du personnel aux procédures de sécurité.

Mubarak Hamad Al Mheiri, Sous-secrétaire de l’ADEK, a déclaré : « La sécurité des élèves et du personnel éducatif demeure notre priorité absolue. En étroite coordination avec les autorités compétentes, nous renforçons la préparation des écoles et des crèches grâce à des protocoles clairs, des inspections régulières et une approche proactive. Cela garantit que les écoles sont pleinement préparées, que les mesures de réponse sont en place et que les parents peuvent avoir confiance dans le maintien constant des normes les plus élevées de sécurité et de préparation. »

Le Brigadier Salem Abdullah Bin Barak Al Dhaheri, Directeur général de l’ADCDA, a indiqué que des visites de terrain intensives font partie d’un système intégré visant à traduire la préparation en résultats mesurables, en testant les plans d’évacuation, l’efficacité des systèmes et la disponibilité des réponses. Il a ajouté que la surveillance continue et les tests de scénarios réalistes permettent d’identifier les lacunes et d’améliorer l’efficacité de la réponse, soutenant ainsi une meilleure protection des élèves et du personnel et renforçant une culture de prévention dans tout le secteur.

Matar Saeed Al Nuaimi, Directeur général de l’ADCMC, a souligné que le secteur de l’éducation reste au cœur du dispositif de préparation de l’émirat, avec une coordination et des inspections continues pour renforcer la préparation et la réponse aux risques potentiels. Ces efforts s’inscrivent dans un cadre opérationnel intégré dirigé par le Centre en collaboration avec ses partenaires stratégiques. Ce cadre vise à aller au-delà de la conformité pour atteindre une préparation démontrable et mesurable, obtenue grâce à des évaluations rigoureuses sur le terrain et à une coordination renforcée entre les parties prenantes.