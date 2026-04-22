L’Autorité générale de l’aviation civile lance une plateforme de données ouvertes alimentée par l’intelligence artificielle

DUBAÏ, 22 avril 2026 (WAM) – L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) a lancé sa plateforme de données ouvertes alimentée par l’intelligence artificielle, dans une démarche stratégique visant à renforcer la transparence et à fournir des données de haute qualité sur le secteur de l’aviation civile, au service de la recherche scientifique et de la prise de décision fondée sur les données.

La plateforme propose des données complètes couvrant divers domaines de l’aviation civile, notamment les informations sectorielles, les indicateurs et les statistiques, constituant une référence fiable pour les chercheurs, étudiants et spécialistes.

Elle a déjà enregistré plus de 400 000 interactions, incluant consultations et téléchargements, et met à disposition plus de 29 ensembles de données portant sur les aéroports, les services de navigation aérienne, les contrôleurs aériens, la maintenance des aéronefs et les opérateurs aériens certifiés, entre autres.

Grâce à l’intégration de technologies d’intelligence artificielle, la plateforme facilite l’accès aux données et améliore les capacités d’analyse, permettant de générer des insights précis et de soutenir le développement de solutions innovantes dans le secteur.

Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a indiqué que cette initiative constitue une étape avancée dans la transformation numérique, en permettant de transformer les données en connaissances exploitables au service de l’innovation et de la durabilité.

Ebrahim Al Hajri, président de Khalifa University, a souligné que cette plateforme offrira aux chercheurs et étudiants des données de qualité pour produire des travaux à fort impact.

Esameldin Agamy, recteur de University of Sharjah, a affirmé que cette initiative fournit un environnement concret pour la recherche et renforce les compétences nationales, soulignant l’importance du partenariat académique avec la GCAA.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de l’Autorité pour promouvoir l’innovation et renforcer un écosystème de connaissances intégré, soutenant la compétitivité des Émirats arabes unis et l’avenir du secteur de l’aviation civile.