Les présidents des Émirats arabes unis et de la Syrie examinent les relations bilatérales et les évolutions régionales

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu Son Excellence Ahmed Al-Sharaa, Président de la République arabe syrienne, en visite de travail aux Émirats arabes unis.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des relations fraternelles et des moyens de renforcer la coopération, notamment dans les domaines du développement et de l’économie, de manière à soutenir les intérêts mutuels et à bénéficier à leurs peuples.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales d’intérêt commun, y compris les développements au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime et l’économie mondiale.

Dans ce contexte, Son Excellence Al-Sharaa a réitéré sa condamnation des attaques terroristes iraniennes visant des civils et des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays de la région, soulignant qu’elles constituent une violation de la souveraineté et du droit international et compromettent la sécurité et la stabilité régionales.

Il a également salué l’efficacité des mesures prises par les Émirats arabes unis pour préserver leur sécurité et leur stabilité et assurer la sécurité de leur population.

Les deux parties ont affirmé leur engagement commun à faire progresser les relations entre les Émirats arabes unis et la Syrie de manière à soutenir le développement et à contribuer à bâtir un avenir plus avancé et prospère pour leurs peuples.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Souverain dans la région d’Al Dhafra ; Son Altesse Cheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan ; Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères ; Son Altesse Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour le développement et les affaires des héros tombés ; et Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour les affaires spéciales. Étaient également présents Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministre de la Tolérance et de la Coexistence, ainsi qu’un certain nombre de cheikhs, ministres et hauts responsables.

La réunion s’est également tenue en présence de la délégation accompagnant le Président syrien, comprenant Asaad Al Shaibani, Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, ainsi que plusieurs responsables.

Son Excellence Al-Sharaa était arrivé plus tôt aux Émirats arabes unis, où il a été accueilli à l’aéroport présidentiel par Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, et Son Excellence Khalifa bin Shaheen Al Marar, Ministre d’État.