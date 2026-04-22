Le sport des Émirats arabes unis brille mondialement grâce à une stratégie de développement intégrée

DUBAÏ, 22 avril 2026 (WAM) – Le sport des Émirats arabes unis a connu un succès mondial significatif au cours des deux dernières années, porté par une vision stratégique claire axée sur le développement des talents, les infrastructures et les partenariats internationaux, renforçant ainsi la position du pays en tant que pôle sportif mondial de premier plan.

Les sports d’élite, menés par le jiu-jitsu, ont continué de dominer avec d’importantes récoltes de médailles, tandis que le judo, le cyclisme, les sports de combat et les courses marines ont également obtenu de solides résultats internationaux. Le jiu-jitsu a maintenu sa domination mondiale avec d’importantes récoltes de médailles, dont 50 médailles lors du Championnat du monde en Thaïlande, tandis que le judo, le cyclisme et les sports de combat ont également enregistré un succès international notable.

L’équipe UAE Team Emirates a poursuivi ses performances remarquables, avec Tadej Pogačar remportant un deuxième titre mondial sur route, parallèlement aux succès dans les sports nautiques, où l’équipe “Victory” d’Abu Dhabi a décroché le titre mondial de Formule 1 motonautique. Des athlètes individuels ont enregistré des réalisations notables en échecs, en athlétisme et en pentathlon moderne, tout en poursuivant leur succès dans les sports équestres et patrimoniaux.

Les athlètes déterminés ont également remporté de multiples médailles et records mondiaux, reflétant un soutien et un développement continus dans l’ensemble du secteur. Les responsables ont attribué ces réussites à un écosystème sportif intégré et à une planification à long terme, soulignant le potentiel de croissance continue grâce à l’identification des talents, à la science du sport et à une participation internationale élargie.

Les responsables sportifs des Émirats arabes unis, dont Mansoor Bu Osaiba, Président de la Fédération cycliste des Émirats arabes unis, ont déclaré que les succès internationaux du pays sont portés par une vision stratégique claire axée sur l’investissement dans les talents et la construction d’un système sportif intégré, soutenu par une forte collaboration institutionnelle. Dhiban Al Muhairi, Secrétaire général du Comité paralympique national, a souligné que le succès des athlètes déterminés reflète un soutien et des efforts de développement constants, des bases jusqu’à la compétition mondiale. Ahmed Al Smeiti du Dubai International Marine Club a ajouté que les succès de l’équipe “Victory” résultent d’un système structuré axé sur l’excellence et sur le fait de hisser le drapeau des Émirats arabes unis lors des événements internationaux.