L’Agence de l’environnement – Abou Dhabi annonce une baisse significative de la consommation de plastique dans l’émirat

ABOU DHABI, 22 avril 2026 (WAM) – L’Agence pour l’Environnement – Abou Dhabi (EAD) a révélé les résultats d’une enquête d’opinion publique sur la politique de l’émirat concernant les plastiques à usage unique, lancée par l’EAD en 2020 dans le cadre d’une démarche stratégique visant à promouvoir la durabilité environnementale et à réduire les effets négatifs de la consommation excessive de plastique.

En tant qu’une des initiatives pionnières de l’émirat, lancée pour avoir un impact positif sur l’ensemble des Émirats arabes unis, cette politique a servi d’exemple et a contribué à l’interdiction et à la régulation nationales des produits plastiques au niveau fédéral. L’agence a également dévoilé des résultats significatifs obtenus depuis le lancement de la politique, notamment : la prévention de la consommation de plus de 470 millions de sacs plastiques à usage unique et la réduction du nombre de sacs dans les principaux points de vente au détail jusqu’à 95 %. De plus, environ 267 millions de bouteilles en plastique ont été collectées soit directement auprès des foyers, soit via plus de 170 machines intelligentes de recyclage réparties dans tout l’émirat.

L’ensemble de ces actions a permis d’éviter que 7 386 tonnes de plastique ne soient envoyées en décharge. Les émissions évitées sont estimées équivalentes au retrait de 185 000 véhicules à carburant fossile de la circulation pendant un an. Poursuivant cette démarche, conformément à l’interdiction nationale du plastique mise en œuvre au début de cette année et en préparation du développement du travail de l’EAD pour réguler le commerce des produits à usage unique, l’agence a mené une enquête. Les résultats ont montré une augmentation significative de la sensibilisation du public à l’impact environnemental négatif des plastiques. Plus de 5 000 personnes de 126 nationalités ont participé à l’enquête, 96 % des répondants déclarant être conscients des risques que le plastique fait peser sur l’environnement. Par ailleurs, 96 % ont indiqué leur engagement personnel à réduire l’utilisation de produits plastiques en adoptant des pratiques quotidiennes simples et durables, reflétant ainsi une évolution positive du comportement sociétal vers des modes de consommation plus responsables.

Ce changement ne s’est pas limité à l’aspect environnemental ; il s’est également étendu à la dimension sanitaire. 95 % des répondants ont confirmé leur connaissance des risques pour la santé liés à l’utilisation de produits plastiques, renforçant la tendance à adopter des choix de consommation plus sûrs. Les participants ont également salué la clarté des messages de sensibilisation de l’agence, 89 % exprimant leur satisfaction quant aux campagnes et à leur efficacité pour sensibiliser le public.

Dre Shaikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l’EAD, a déclaré : « Les résultats de cette enquête reflètent le succès des efforts de l’agence pour sensibiliser la communauté à l’environnement et confirment leur engagement à adopter des habitudes de consommation plus durables. La connaissance par la communauté des risques environnementaux et sanitaires associés aux plastiques, ainsi que sa réponse positive aux politiques adoptées, nous motivent à continuer de développer des programmes et initiatives environnementaux. Cela s’inscrit dans les objectifs de durabilité d’Abou Dhabi. Ces résultats constituent une base importante pour la révision des politiques, l’élaboration de plans futurs, le renforcement de l’efficacité de la politique sur les plastiques à usage unique, le soutien à l’innovation dans les alternatives écologiques et l’établissement de pratiques de durabilité au niveau communautaire. »

Sur les plans économique et de la gouvernance, l’enquête a révélé un soutien public clair aux alternatives respectueuses de l’environnement. 89 % des répondants ont jugé les prix des sacs alternatifs raisonnables, tandis que 88 % ont exprimé leur soutien à l’affectation des revenus issus des frais sur les sacs à des projets de protection de l’environnement, reflétant une convergence positive entre durabilité et responsabilité financière. Par ailleurs, 95 % des personnes interrogées ont indiqué que les procédures et lois actuelles sont efficaces, affirmant leur confiance dans les décisions de l’agence et la crédibilité de ses politiques adoptées.

Ces résultats renforcent les efforts nationaux récents, notamment la décision du gouvernement fédéral d’interdire les plastiques à usage unique, qui incarne l’engagement du pays en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement contre les effets de l’utilisation excessive du plastique. Les conclusions de l’enquête indiquent une réponse publique positive à cette décision et à l’adoption de comportements de consommation alignés sur les objectifs nationaux de réduction de la pollution plastique. 93 % des participants ont exprimé leur satisfaction globale à l’égard de l’enquête. L’EAD a confirmé que les résultats reflètent l’engagement de la communauté envers les objectifs de l’interdiction fédérale, contribuent à instaurer une culture de consommation responsable parmi les différents segments de la société et renforcent la position de leader d’Abou Dhabi dans les efforts du pays pour réduire l’utilisation des matériaux plastiques et protéger l’environnement. Ces efforts garantissent un avenir plus durable pour les générations à venir.