L’émission des sukuk du Trésor islamique d’avril 2026 attire des offres d’un montant de 5,20 milliards d’AED

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) – Le Ministère des Finances (MoF), en sa qualité d’émetteur et en collaboration avec la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis (CBUAE) en tant qu’agent d’émission et de paiement, a annoncé le succès de l’adjudication d’avril 2026 des Sukuk islamiques du Trésor libellés en dirhams des Émirats arabes unis (T-Sukuk), avec une émission totale de 1,1 milliard AED. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme annuel d’émission de T-Sukuk prévu pour 2026, tel que publié sur le site officiel du MoF.

L’adjudication a connu une forte participation des huit principaux intermédiaires sur les deux tranches arrivant à échéance en octobre 2027 et lors de la seconde émission de la tranche à 7 ans arrivant à échéance en février 2033. Le total des offres a atteint 5,20 milliards AED, représentant une sursouscription de 4,7 fois. Cette demande soutenue reflète la confiance continue des investisseurs dans la solidité et la résilience du crédit des Émirats arabes unis.

L’émission supplémentaire de Sukuk du Trésor à 7 ans a également suscité une forte demande, atteignant un ratio de couverture de 5 fois et un prix fixé à seulement 10 points de base au-dessus des rendements des bons du Trésor américain. Cela s’inscrit dans la continuité du succès de la première émission pour cette maturité en février 2026, qui avait été sursouscrite 6 fois et avait été tarifée en dessous des rendements comparables des bons du Trésor américain.

Cet appétit exceptionnel pour la maturité à 7 ans souligne le succès du Ministère dans le développement d’une courbe de rendement souveraine complète en dirhams des Émirats arabes unis.

Les résultats de l’adjudication ont mis en avant une tarification compétitive et dictée par le marché, avec un rendement à l’échéance (YTM) de 3,92 % pour la tranche d’octobre 2027 et de

4,13 % pour la tranche de février 2033. Ces rendements représentent un écart compétitif de 23 points de base pour la tranche à plus courte échéance d’octobre 2027 et un écart serré de 10 points de base pour la tranche à 7 ans arrivant à échéance en février 2033, au-dessus des bons du Trésor américain comparables au moment de l’émission.

De plus, ces Sukuk sont cotés dans le cadre du Programme de Sukuk islamiques du Trésor des Émirats arabes unis auprès de Nasdaq Dubaï, améliorant ainsi l’accès des investisseurs sur le marché secondaire.

Le programme islamique T-Sukuk joue un rôle essentiel dans le soutien au développement de la courbe de rendement libellée en dirhams des Émirats arabes unis, offrant des instruments d’investissement sûrs à un large éventail d’investisseurs. En outre, il renforce le marché local des capitaux d’emprunt, contribue au développement du paysage d’investissement au sens large et soutient les objectifs de durabilité économique et de croissance à long terme des Émirats arabes unis.