Les Émirats arabes unis participent aux réunions du Conseil exécutif de l’ONU-Habitat à Nairobi

NAIROBI, 23 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont participé aux premières réunions du Conseil exécutif 2026 du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), qui se sont tenues à Nairobi, au Kenya, en présence des États membres.

La délégation des Émirats arabes unis était dirigée par l’Ingénieur Mohammed Ibrahim Al Mansoori, Sous-secrétaire aux affaires des infrastructures et des transports au ministère de l’Énergie et des Infrastructures.

Les réunions ont abordé plusieurs domaines stratégiques prioritaires, notamment la mise en œuvre du Plan stratégique 2026–2029, le renforcement de la viabilité financière et de l’efficacité de l’allocation des ressources, ainsi que l’examen des progrès réalisés en matière de planification urbaine, de logement et d’infrastructures. Les discussions ont également porté sur le développement de partenariats internationaux avec des institutions financières et des entités académiques, ainsi que sur les préparatifs liés au prochain Forum urbain mondial (WUF13).

Al Mansoori a souligné l’importance d’adopter une approche intégrée fondée sur l’innovation et la connaissance lors de l’élaboration des politiques urbaines, afin de renforcer la capacité des villes à relever les défis futurs et d’intégrer la durabilité et la résilience dans la planification urbaine.

Il a déclaré : « La participation des Émirats arabes unis à ces réunions reflète leur rôle actif dans le soutien aux efforts internationaux visant à faire progresser les systèmes de développement urbain et à renforcer l’intégration des politiques dans les secteurs du logement, des infrastructures et de la planification urbaine, contribuant ainsi à la création de villes plus durables et résilientes. »

Al Mansoori a ajouté : « Les Émirats arabes unis continuent d’adopter les meilleures pratiques mondiales et de développer des modèles urbains innovants, fondés sur les données et les technologies avancées. Cette approche améliore la qualité de vie et renforce la position du pays en tant que partenaire de confiance dans la construction de l’avenir des villes au niveau international. »

Cette participation souligne l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer leur rôle actif dans la définition des priorités urbaines mondiales et à soutenir les orientations d’ONU-Habitat vers des modèles de développement plus durables et inclusifs, en accord avec la vision nationale de construction de villes intelligentes et prêtes pour l’avenir, qui améliorent la qualité de vie.