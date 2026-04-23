Abu Dhabi Commercial Bank enregistre un bénéfice net de 3,36 milliards d’AED au premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 23 avril 2026 (WAM) – La Banque Commerciale d'Abou Dhabi (ADCB) a annoncé un bénéfice net après impôts de 3,361 milliards d'AED pour le premier trimestre 2026, réalisant un rendement des capitaux propres moyens de 16,3 %.

La banque a enregistré un bénéfice avant impôts de 3,781 milliards d'AED, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période de l'année précédente, prolongeant ainsi sa série de croissance à 19 trimestres consécutifs. Les revenus d'exploitation ont augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 5,934 milliards d'AED, soutenus par une forte croissance des revenus hors intérêts, qui ont progressé de 36 % pour atteindre 2,196 milliards d'AED. L'efficacité s'est encore améliorée, le ratio coûts/revenus ayant diminué de 360 points de base pour s'établir à 25,6 %, reflétant la croissance des revenus et une gestion rigoureuse des coûts.

Au bilan, le total des actifs a augmenté de 19 % pour atteindre 809 milliards d'AED, tandis que les prêts nets aux clients ont progressé de 18 % pour atteindre 426 milliards d'AED. Les dépôts des clients ont également augmenté de 18 % pour atteindre 523 milliards d'AED, incluant une croissance nette de 14 milliards d'AED dans les comptes courants et d'épargne au cours du trimestre. La banque a maintenu des positions de liquidité et de capital solides, avec un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 13,82 % et un ratio de couverture de liquidité de 124,2 %.

Ala’a Eraiqat, Directeur Général du Groupe ADCB, a déclaré que la banque a maintenu son élan opérationnel avec des services en agence ininterrompus et un soutien accru à la clientèle sur tous les canaux, tout en introduisant des produits ciblés pour les travailleurs de première ligne et des solutions bancaires sur mesure pour les entreprises.

Il a ajouté qu’ADCB, désormais dans la deuxième année de sa stratégie quinquennale, continue de renforcer sa position en tant qu’institution financière axée sur la technologie, tirant parti de solutions numériques avancées et de l’intelligence artificielle.

Deepak Khullar, Directeur Financier du Groupe, a indiqué que la solide performance du premier trimestre reflète la croissance de tous les segments d’activité principaux, soutenue par la diversification des sources de revenus et l’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle. Il a souligné que les prêts nets ont augmenté de 20 milliards d'AED au cours du trimestre, tandis que les dépôts ont progressé de 23 milliards d'AED, mettant en avant la forte confiance des clients et l’expansion des activités.

La banque a également renforcé sa présence sur les marchés de capitaux en dirigeant une émission obligataire à double tranche de 3,5 milliards de dollars américains pour la République de Türkiye, devenant ainsi la première banque du CCG à exécuter un mandat international d’émission obligataire conventionnelle de ce type. ADCB a poursuivi l’expansion de sa clientèle, ajoutant 289 nouveaux clients entreprises et plus de 57 000 clients particuliers, tout en émettant plus de 52 000 nouvelles cartes au cours du trimestre.

La banque a réaffirmé son engagement envers les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, avec des contributions au financement durable atteignant 71,9 milliards d'AED à la fin de 2025, soit 58 % de son objectif pour 2030.