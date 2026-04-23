La Conférence agricole 2026 met l’accent sur l’innovation et la sécurité alimentaire aux Émirats

AL AIN, 23 avril 2026 (WAM) -- La Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026, actuellement en cours, a mis en avant le rôle de l’innovation agricole durable et du développement de l’élevage dans le renforcement de la sécurité alimentaire nationale. Son Altesse l’Ingénieur Cheikh Salem bin Sultan bin Saqr Al Qasimi, Président du Département de l’Aviation Civile, Président de l’Aéroport International de Ras Al Khaimah et Président de OneHive, a déclaré que les Émirats arabes unis continuent de faire progresser un modèle agricole innovant et durable, porté par des technologies modernes et des solutions intelligentes face au climat afin de stimuler la production locale. Il a souligné le rôle essentiel de l’apiculture dans le soutien aux systèmes alimentaires et à la biodiversité.

L’événement, qui se poursuit jusqu’au 26 avril à Al Ain, a également présenté des concours de « Meilleures Races d’Élevage » organisés par l’Autorité de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire d’Abou Dhabi.

Rashid Mohammed Al Mansouri, Directeur Exécutif du Secteur de l’Élevage au sein de l’Autorité, a indiqué que ces concours soutiennent une transition vers un élevage durable axé sur la productivité, améliorant les rendements pour les éleveurs et renforçant le système national de sécurité alimentaire.

La conférence offre une plateforme aux éleveurs et aux experts pour promouvoir l’innovation, améliorer la productivité et faire progresser l’agenda de la sécurité alimentaire durable des Émirats arabes unis.