L’équipe de judo des Émirats arabes unis participera dans trois catégories au Grand Slam de Douchanbé

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) -- La Fédération émirienne de judo a annoncé que l’équipe nationale participera au Grand Slam de Douchanbé au Tadjikistan du 30 avril au 3 mai, sous la supervision de la Fédération internationale.

L’équipe concourra dans trois catégories de poids : poids léger et mi-moyen chez les hommes, et poids lourd chez les femmes. L’effectif final comprend Karim Abdel Latif (moins de 73 kg), Amr Gad (moins de 81 kg) et Eliza Litif (moins de 78 kg), selon le communiqué de la fédération.

La délégation devrait arriver à Douchanbé mardi pour prendre part à la compétition, la cérémonie du tirage au sort étant prévue jeudi par vidéoconférence, avant le début des tours préliminaires le lendemain au Palais du Tennis de Douchanbé.

La délégation sera dirigée par le Dr Nasser Al Tamimi, membre du Comité national olympique, vice-président de la Fédération et trésorier de la Fédération internationale, accompagné de l’entraîneur Viktor Sektrov et du personnel d’encadrement.