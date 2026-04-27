Les dirigeants des Émirats arabes unis félicitent le président du Togo à l’occasion de la fête de l’indépendance

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations à Jean-Lucien Savi de Tove, Président de la République du Togo, à l'occasion de la fête de l'Indépendance de son pays.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, ont envoyé des messages similaires au Président du Togo et à Faure Gnassingbé, Président du Conseil des ministres.