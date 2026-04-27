La DECCA et Silal s’allient pour renforcer la sécurité alimentaire durable à Dubaï

DUBAÏ, 27 avril 2026 (WAM) -- L’Autorité de l’environnement et du changement climatique de Dubaï (DECCA) a signé un protocole d’accord avec Silal, le principal groupe agroalimentaire et technologique des Émirats arabes unis, afin de renforcer la sécurité alimentaire durable dans l’Émirat de Dubaï.

Signé en marge de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats 2026 à Al Ain, le protocole d’accord établit un cadre de coopération visant à garantir la continuité et la compétitivité de la production locale tout en soutenant les agriculteurs locaux à Dubaï.

« La sécurité alimentaire est une priorité nationale que nous faisons activement progresser aujourd’hui », a déclaré Ahmad Mohammad bin Thani, Directeur général de la DECCA.

Il a ajouté : « Guidés par cette vision, nous nous engageons à la traduire en résultats concrets sur le terrain à Dubaï. Ce protocole d’accord avec Silal reflète cet engagement. Ce partenariat réunit le leadership réglementaire de la DECCA et l’expertise de Silal dans l’agroalimentaire et la technologie afin de renforcer la position de Dubaï en tant qu’écosystème alimentaire plus résilient et durable. »

Dhafer Al Qasimi, Directeur général du groupe Silal, a déclaré : « Grâce à cette collaboration avec la DECCA, nous renforçons notre capacité à soutenir les agriculteurs locaux tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire. En tirant parti de nos compétences en approvisionnement, logistique et distribution, nous visons à créer des voies plus régulières pour que les produits locaux atteignent les consommateurs, tout en contribuant à un système alimentaire plus efficace et résilient aux Émirats arabes unis. »

Cette collaboration permet une production alimentaire durable grâce aux technologies modernes, en améliorant la production locale, en diversifiant les sources alimentaires et en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaires. Elle soutiendra également les agriculteurs locaux avec l’expertise et les systèmes nécessaires pour renforcer les produits émiratis au sein du panier alimentaire national.

Ce partenariat s’inscrit au cœur de l’approche collaborative de la DECCA, qui consiste à travailler avec les entités gouvernementales, les entreprises du secteur privé, les institutions de recherche et la communauté afin de traduire les politiques en impacts mesurables.

Le protocole d’accord avec Silal témoigne de l’engagement de la DECCA à bâtir un système alimentaire résilient et local qui servira Dubaï et l’ensemble des Émirats arabes unis pour les générations à venir.