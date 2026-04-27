Le ministre d’État aux Affaires de défense rencontre le ministre des Forces armées du Royaume-Uni

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) -- Mohamed bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Ministre d'État aux Affaires de la Défense, a rencontré Alistair Carns, Ministre des Forces armées du Royaume-Uni, ainsi que sa délégation accompagnante.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de la coopération militaire et de défense ainsi que des moyens de renforcer la coordination et la compréhension mutuelle dans les domaines d'intérêt commun, afin de soutenir la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Ils ont souligné l'importance de la poursuite de l'échange d'expertises et du développement des partenariats de défense pour renforcer les capacités des forces armées et faire face aux défis sécuritaires en constante évolution.