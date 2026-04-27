Eurogulf Transformer investit 60 millions d’AED pour doubler sa capacité à Hamriyah, Charjah

CHARJAH, 27 avril 2026 (WAM) – Eurogulf Transformer FZE, fabricant de transformateurs de puissance et de distribution, a annoncé son intention d’étendre ses installations industrielles dans la zone franche de Hamriyah à Charjah, avec un nouvel investissement de près de 60 millions d’AED.

Cette initiative portera l’investissement total de l’entreprise dans la zone franche à environ 100 millions d’AED, en réponse à la demande régionale croissante en solutions énergétiques et d’infrastructures.

La nouvelle extension vise à renforcer de manière significative la capacité de production au sein d’un complexe industriel intégré couvrant une superficie totale de 350 000 pieds carrés, soit plus de deux fois la surface de production actuelle de 150 000 pieds carrés.

La nouvelle installation permettra d’augmenter la production de transformateurs de puissance et de développer des équipements de classe de tension jusqu’à 220 kV, répondant ainsi aux besoins des projets énergétiques, industriels et maritimes. L’entreprise se concentre également sur la fourniture de solutions spécialisées adaptées aux exigences des marchés locaux et régionaux.

Saud Salim Al Mazrouei, Directeur de l’Autorité de la zone franche de Hamriyah, a visité la nouvelle installation industrielle, où il a parcouru les lignes de production à différents stades.

L’usine est équipée de systèmes de test avancés conformes aux normes internationales, couvrant à la fois les essais de routine et les tests spécialisés des transformateurs.

Lors de la visite, les responsables de l’entreprise ont présenté le modèle de fabrication intégré d’Eurogulf, allant de la conception et du développement jusqu’aux tests, à l’installation et à la maintenance, ainsi que ses plans d’expansion futurs visant à répondre à la demande croissante.

Saud Salim Al Mazrouei a déclaré que l’Autorité de la zone franche de Hamriyah continuera de fournir des infrastructures avancées et un soutien aux investisseurs, positionnant la HFZ comme une destination privilégiée pour les investissements industriels et logistiques. Il a exprimé sa fierté de voir de plus en plus de fabricants accorder leur confiance à la zone franche comme base pour leur croissance et leur expansion.

Il a ajouté que l’expansion d’Eurogulf Transformer témoigne de l’attractivité de l’environnement opérationnel complet de la zone franche, comprenant des infrastructures modernes, une logistique efficace et une connectivité avec les ports et les aéroports.

Saud Salim Al Mazrouei a souligné que l’autorité adopte une stratégie à long terme visant à améliorer ses installations et services conformément aux attentes des investisseurs, tout en soutenant leur contribution à l’économie nationale.

Il a précisé que l’autorité s’engage à soutenir le développement industriel à long terme dans l’émirat en renforçant l’innovation et la durabilité dans les projets de fabrication et en construisant des partenariats stratégiques avec des entreprises de premier plan qui contribuent à la diversification économique et à la création d’emplois.

Pour sa part, Michel Aziz, Directeur Général d’Eurogulf Transformer FZE, a déclaré que cette expansion s’inscrit dans la vision stratégique à court et à long terme de l’entreprise visant à promouvoir la croissance industrielle aux Émirats arabes unis grâce à l’adoption des technologies et équipements les plus récents.

Il a expliqué que la nouvelle installation sera spécialisée dans la fabrication de transformateurs de puissance à haute tension dans les classes 132 kV et 220 kV, renforçant la position de l’entreprise dans le segment des transformateurs à haute tension et améliorant sa capacité à répondre aux exigences des grands projets énergétiques sur les marchés locaux et régionaux.

Michel Aziz a ajouté que cette initiative devrait permettre de doubler la capacité de production actuelle de l’entreprise. Il a souligné que les avantages offerts par la zone franche de Hamriyah, notamment une infrastructure industrielle avancée, des services logistiques et administratifs intégrés, ainsi qu’un emplacement stratégique relié aux ports et aux aéroports, sont des facteurs clés soutenant les plans d’expansion d’Eurogulf.

Il a noté que cet environnement permet à l’entreprise d’atteindre efficacement les marchés régionaux et mondiaux et de répondre aux besoins de ses clients, qui incluent des services publics gouvernementaux, des sociétés pétrolières et gazières, des entrepreneurs en électricité et des opérateurs du secteur de l’énergie.

Il a affirmé qu’Eurogulf s’engage à fournir des solutions personnalisées adaptées aux exigences des clients, soutenues par des systèmes de fabrication avancés et des processus de test rigoureux accrédités par des laboratoires internationaux de premier plan. Cette approche, a-t-il ajouté, garantit la fiabilité des produits, des performances élevées et une valeur à long terme tout en contribuant à réduire les défaillances opérationnelles.

La nouvelle extension devrait également créer des opportunités d’emploi supplémentaires. L’entreprise emploie actuellement 256 personnes et vise à renforcer davantage ses capacités pour servir les marchés existants et futurs, y compris les Émirats arabes unis, les pays du CCG, l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient élargi, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Eurogulf cible principalement les secteurs des services publics et de l’énergie, soutenant les compagnies d’électricité, les opérateurs de réseaux de transport et de distribution et les grands projets énergétiques, renforçant ainsi sa position de partenaire technique spécialisé dans ce secteur vital.

Le portefeuille clients de l’entreprise comprend plusieurs entités de premier plan dans les secteurs des services publics et de l’énergie, telles que l’Autorité de l’électricité, de l’eau et du gaz de Sharjah (SEWA), l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA), l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Bahreïn (EWA), la Compagnie nationale d’énergie d’Abou Dhabi (TAQA), la Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi (ADNOC), la Compagnie nationale pétrolière de Sharjah (SNOC) et la Compagnie d’électricité d’Arabie Saoudite (SEC).

Cette expansion intervient alors que l’Autorité de la zone franche de Hamriyah continue de se positionner comme un pôle industriel clé soutenant les grands projets énergétiques et d’infrastructures, tout en renforçant les chaînes de valeur liées aux industries lourdes aux Émirats arabes unis.

Avec le maintien d’un environnement commercial compétitif et favorable aux investisseurs, les entreprises opérant dans la zone franche cherchent de plus en plus à étendre leur présence régionale et mondiale, contribuant ainsi à la croissance économique durable des Émirats arabes unis et de la région au sens large.