Abdullah bin Zayed Al Nahyan et le vice-président du Bundestag discutent de la coopération et des évolutions régionales

ABOU DHABI, 27 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, et Omid Nouripour, Vice-Président du Bundestag allemand (Parlement fédéral), ont discuté des développements régionaux actuels lors d’une rencontre.

Les deux parties ont également abordé les répercussions des attaques de missiles iraniennes non provoquées et terroristes visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région, ainsi que leur impact sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, l’approvisionnement énergétique, la sécurité maritime internationale et l’économie mondiale.

Omid Nouripour a réaffirmé la solidarité de l’Allemagne avec les Émirats arabes unis dans la prise de toutes les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur intégrité territoriale et la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a exprimé sa gratitude pour la visite de Nouripour, soulignant qu’elle reflète la profondeur des relations bilatérales et la solidarité totale de l’Allemagne avec les Émirats arabes unis à la suite de cette agression terroriste iranienne.

Les deux parties ont également examiné les développements liés à l’annonce par le Président des États-Unis Donald Trump d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, et ont discuté de l’importance de renforcer les efforts régionaux et internationaux pour parvenir à une paix durable et consolider les bases de la sécurité et de la stabilité au profit des peuples de la région.

Ils ont en outre discuté de l’évolution de la coopération et du partenariat entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne, ainsi que des moyens de les renforcer dans divers domaines.

Au cours de la réunion, Son Altesse Cheikh Abdullah a souligné le rôle central des parlements dans le soutien aux solutions politiques et diplomatiques aux crises, ainsi que dans la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à la stabilité et à la création d’un environnement propice à la paix et au développement durable aux niveaux régional et international.

La réunion s’est déroulée en présence de Lana Zaki Nusseibeh, Ministre d’État.