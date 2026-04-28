L’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï établit un nouveau record mondial avec une durée annuelle de coupure d’électricité de 0,82 minute

DUBAÏ, 28 avril 2026 (WAM) -- Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et Président-Directeur Général de l’Autorité de l’Électricité et de l’Eau de Dubaï (DEWA), a annoncé que la DEWA a établi un nouveau record mondial pour le plus faible nombre de minutes perdues par client d’électricité (CML), atteignant seulement 0,82 minute (environ 49 secondes) par an.

Grâce à cette réalisation majeure, la DEWA a dépassé son propre précédent record mondial de 0,94 minute en 2024, ce qui représente une amélioration d’environ 13 %.

« Nous utilisons les technologies les plus récentes de la Quatrième Révolution Industrielle, en particulier l’intelligence artificielle, que nous intégrons pleinement dans les stratégies et opérations de la DEWA », a déclaré Al Tayer.

Il a ajouté que le réseau intelligent constitue un pilier fondamental de la stratégie de la DEWA pour fournir des services selon les normes les plus élevées de disponibilité, de fiabilité et d’efficacité. Cela soutient le Plan Directeur Urbain de Dubaï 2040 et l’Agenda Économique de Dubaï (D33), qui visent à consolider la position de Dubaï parmi les trois premières villes mondiales.

Al Tayer a expliqué que le Réseau Intelligent, que la DEWA met en œuvre avec des investissements totaux de 7 milliards d’AED jusqu’en 2035, offre des fonctionnalités avancées qui améliorent l’efficacité de la transmission et de la distribution de l’énergie, réduisent les pannes, minimisent les pertes, améliorent la gestion de la charge électrique et renforcent la satisfaction des clients et de toutes les parties prenantes.

L’un des programmes clés est le Système Automatique de Rétablissement du Réseau Intelligent, le premier du genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce système permet un contrôle, une gestion et une surveillance à distance, 24 heures sur 24, sans intervention humaine, grâce à des systèmes centralisés innovants qui localisent et isolent automatiquement les défauts et rétablissent le service, accélérant ainsi la restauration de l’électricité et augmentant la fiabilité.

La DEWA a réduit le CML à Dubaï de 6,88 minutes par an en 2012 à seulement 0,82 minute en 2025, soit un chiffre nettement inférieur à la moyenne d’environ 15 minutes enregistrée par les principales compagnies de services publics de l’Union européenne.