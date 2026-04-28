Mansour bin Zayed Al Nahyan reçoit le ministre syrien des Affaires religieuses

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, a reçu aujourd'hui Mohammad Abu al-Khair Shukri, Ministre des Biens religieux de la Syrie, au Qasr Al Watan à Abou Dhabi.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les Émirats arabes unis et la République arabe syrienne dans divers domaines, de manière à servir les intérêts mutuels et à contribuer à la prospérité et au développement des deux pays et de leurs peuples frères.

La réunion s'est déroulée en présence de Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministre de la Justice ; du Dr Omar Habtoor Al Darei, Président de l'Autorité générale des affaires islamiques, des biens religieux et de la zakat ; et de Abdulhamid Mohammed Saeed, Président de l'Autorité des biens de mainmorte et des fonds des mineurs.