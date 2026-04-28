Les Émirats arabes unis annoncent leur décision de se retirer de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de l’OPEP+

ABOU DHABI, 28 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd’hui leur décision de se retirer de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP et OPEP+), à compter du 1er mai 2026.

Cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que l’évolution de leur profil énergétique, notamment par l’accélération des investissements dans la production énergétique nationale, et réaffirme leur engagement à jouer un rôle responsable, fiable et tourné vers l’avenir sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Cette décision fait suite à un examen approfondi de la politique de production des Émirats arabes unis ainsi que de leur capacité actuelle et future, et repose sur l’intérêt national ainsi que sur l’engagement à contribuer efficacement à répondre aux besoins pressants du marché.

Responsabilité souveraine dans une nouvelle ère énergétique

Alors que la volatilité à court terme, y compris les perturbations dans le Golfe arabique et le détroit d’Ormuz, continue d’influencer la dynamique de l’offre, les tendances de fond indiquent une croissance soutenue de la demande mondiale d’énergie à moyen et long terme.

Un système énergétique mondial stable dépend d’une offre flexible, fiable et abordable. Les Émirats arabes unis ont investi pour répondre à l’évolution de la demande de manière efficace et responsable, en privilégiant la stabilité, l’accessibilité et la durabilité.

Cette décision intervient après des décennies de coopération constructive. Les Émirats arabes unis ont rejoint l’OPEP en 1967 par l’intermédiaire de l’Émirat d’Abou Dhabi et ont poursuivi leur adhésion après la formation des Émirats arabes unis en 1971. Durant cette période, les Émirats arabes unis ont joué un rôle actif dans le soutien à la stabilité du marché pétrolier mondial et dans le renforcement du dialogue entre les pays producteurs.

La décision reflète une évolution guidée par la politique dans l’approche des Émirats arabes unis, renforçant leur flexibilité pour répondre à la dynamique du marché tout en continuant à contribuer à la stabilité de manière mesurée et responsable.

Un partenaire énergétique fiable et responsable

Les Émirats arabes unis sont un producteur de confiance de certains des barils les plus compétitifs au monde en termes de coûts et à faible teneur en carbone, qui joueront un rôle important dans le soutien à la croissance mondiale et à la réduction des émissions. Après leur retrait, les Émirats arabes unis continueront d’agir de manière responsable, en mettant sur le marché une production supplémentaire de façon progressive et mesurée, en adéquation avec la demande et les conditions du marché.

Avec une base de ressources vaste et compétitive, les Émirats arabes unis continueront de travailler avec leurs partenaires pour développer ces ressources, soutenant ainsi la croissance économique et la diversification.

Cette décision ne modifie pas l’engagement des Émirats arabes unis envers la stabilité du marché mondial ni leur approche fondée sur la coopération avec les producteurs et les consommateurs. Au contraire, elle renforce la capacité des Émirats arabes unis à répondre aux besoins évolutifs du marché.

Nous réaffirmons notre reconnaissance pour les efforts de l’OPEP et de l’alliance OPEP+ et leur souhaitons plein succès. Durant notre présence au sein de l’organisation, nous avons apporté des contributions significatives et consenti des sacrifices encore plus grands au bénéfice de tous. Cependant, le moment est venu de concentrer nos efforts sur ce que dicte notre intérêt national et sur notre engagement envers nos investisseurs, clients, partenaires et les marchés mondiaux de l’énergie. C’est sur cela que nous nous concentrerons à l’avenir.

Une approche équilibrée et tournée vers l’avenir

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé que leurs politiques de production seront guidées par la responsabilité et la stabilité du marché, en tenant compte de l’offre et de la demande mondiales. Ils continueront d’investir dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, y compris le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables et les solutions à faible émission de carbone, afin de soutenir la résilience et la transformation à long terme du système énergétique.

Les Émirats arabes unis apprécient plus de cinq décennies de coopération avec leurs partenaires et continueront de s’engager activement en faveur de marchés mondiaux de l’énergie stables.