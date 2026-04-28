L'Union européenne réaffirme son engagement pour la sécurité et la stabilité du Golfe

BRUXELLES, 28 avril 2026 (WAM) -- L'Union européenne a réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région du Golfe, ainsi que de la paix et de la sécurité régionales.

Luigi Di Maio, Représentant spécial de l'Union européenne (EUSR) pour la région du Golfe, a souligné, à l'issue d'une réunion avec les chefs de missions des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Bruxelles, que l'Union européenne reste déterminée à établir un partenariat stratégique avec les pays du Golfe. Il a réitéré l'attachement de l'Union à leur sécurité ainsi qu'à la sécurité régionale au sens large.

Dans une déclaration, il a indiqué que des discussions approfondies ont eu lieu avec les diplomates du Golfe concernant les développements régionaux au cours de la période récente.